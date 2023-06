VfL Bochum: So reagieren Spieler und Verantwortliche auf das Los - Arminia sieht große Chance

Der VfL Bochum muss in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Arminia Bielefeld reisen. Es gab wahrlich einfachere Erstrunden-Gegner. So sieht man es auch beim VfL.

"Mit Arminia Bielefeld wurde uns einer der attraktivsten Gegner in der 1. Runde zugelost. Sie werden eine gute Mannschaft haben und auch im Kampf um den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga eine elementare Rolle spielen." So reagierte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL Bochum, gegenüber RevierSport auf die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Runde.

Auch, wenn Arminia Bielefeld zweimal in Folge - aus der 1. Bundesliga in die 3. Liga - abgestiegen ist, wissen auch die VfL-Profis, dass es nicht allzu lange her ist, als der VfL mit den Ostwestfalen noch um Punkte in der Liga kämpfte.

"Arminia Bielefeld war vor kurzer Zeit noch in der Bundesliga, ist dann abgestiegen und jetzt wieder abgestiegen. Das ist schon eine große Nummer für die erste Runde. Aber es gibt in diesem Wettbewerb keine einfachen Spiele. Das ist ein interessanter Auftakt. Ich freue mich auf Bielefeld und die Alm", sagt Anthony Losilla, Kapitän des VfL.

Der Franzose wird wohl auch im Kopf haben, dass sich Bochum in Bielefeld oft sehr schwertat. Der letzte VfL-Sieg auf der Alm datiert vom 22. November 2013. Also rund zehn Jahre ist es her, dass Bochum in Bielefeld siegte. Danach folgten sechs weitere Spiele in der 2. und 1. Liga zwischen Bielefeld und Bochum in Arminias Stadion - und: Der DSC siegte fünfmal, einmal holte der VfL einen Punkt. Mehr Argumente muss man wohl nicht hervorbringen, um zu zeigen, wie schwer diese Aufgabe auf der Alm für Bochum ist.

Mit dem VfL haben wir ein spannendes und attraktives Los gezogen. Wir sind uns unserer Rolle bewusst, wollen aber in der SchücoArena und mit unseren Fans im Rücken alles reinhauen und versuchen, in die nächste Runde einzuziehen. Mitch Kniat

Aber klar: es ist jetzt ein Duell Drittligist gegen Bundesligist und der VfL will dieser Favoritenrolle gerecht werden, wie Stürmer Philip Hofmann gegenüber RS betont: "Das ist eine interessante Auslosung und eine spannende Aufgabe. Wir sind aber als Bundesligist Favorit und wollen in die nächste Runde einziehen."

In Bielefeld ist die Vorfreude auf den altbekannten Rivalen aus dem Ruhrgebiet groß - und der neue Trainer Mitch Kniat rechnet sich auch durchaus Chancen auf ein Weiterkommen aus. Kniat: "Mit dem VfL haben wir ein spannendes und attraktives Los gezogen. Wir sind uns unserer Rolle bewusst, wollen aber in der SchücoArena und mit unseren Fans im Rücken alles reinhauen und versuchen, in die nächste Runde einzuziehen."

Die Partien der 1. DFB-Pokal-Runde werden zwischen dem 11. bis 14. August ausgetragen.