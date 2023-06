Ab 17.10 Uhr schauen an diesem Sonntag - 18. Juni 2023 - die Revierklubs Richtung Dortmund. Hier wird im Fußballmuseum die erste Runde des DFB-Pokals 2023/2024 ausgelost.

Das war's!

Die Begegnungen der Revierklubs im Überblick:

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

Das sind alle 32 DFB-Pokal-Begegnungen:

Spiel 32: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Spiel 31: Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Spiel 30: TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

Spiel 29: SV Oberachern - SC Freiburg

Spiel 28: FC Gütersloh - Holstein Kiel

Spiel 27: 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

Spiel 26: FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

Spiel 25: Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen

Spiel 24: SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig

Spiel 23: FSV Frankfurt - Hansa Rostock

Spiel 22: FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen

Spiel 21: FC Astoria Walldorf - 1. FC Union Berlin

Spiel 20: 1. FC Lokomotive Leipzig - Eintracht Frankfurt

Torsten Kracht: "Das ist ein tolles Los. Wir freuen uns auf diese tolle Paarung."

Spiel 19: SV Elversberg - FSV Mainz 05

Spiel 18: Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

Christian Flüthmann, RWE-Sportdirektor: "Wir freuen uns über dieses Los. Zuletzt haben wir in der Corona-Zeit im DFB-Pokal gespielt und jetzt spielen wir mit unseren Fans in diesem Wettbewerb. Wir freuen uns sehr darauf."

Spiel 17: TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

Spiel 16: TSG Balingen - VfB Stuttgart

Spiel 15: VfB Lübeck - TSG Hoffenheim

Spiel 14: FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

Spiel 13: FC Energie Cottbus - SC Paderborn

Spiel 12: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

Spiel 11: SC Preußen Münster - FC Bayern München

Marcel Weskamp, SCP-Pressesprecher: "Wir kennen das ja schon: Wir hatten die Bayern schon 2014 bei uns zu Gast. Ich glaube, dass in Münster jetzt alle jubeln werden."

Spiel 10: Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

Spiel 9: SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

Spiel 8: Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

Spiel 7: Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg

Spiel 6: FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

Spiel 5: SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

Spiel 4: VfL Osnabrück - 1. FC Köln

Spiel 3: SV Sandhausen - Hannover 96

Spiel 2: Hallescher FC - Greuther Fürth

Spiel 1: FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98

Jetzt geht es los

17.23 Uhr: Wolfgang Sandhowe, Trainer von Makkabi Berlin, sagt: "Ich würde lieber gegen die Hertha statt gegen die Bayern spielen. Wir würden in Berlin spielen und vielleicht haben wir auch eine Chance (lacht)."

17.21 Uhr: Sie ist aber natürlich auch Fußball-Fan. Vogel sagt: "Ich finde es cool, wenn der Sport Menschen verbindet und begeistert." Vogel springt für den Verein Eintracht Frankfurt und verrät: "Bei der Eintracht wünscht man sich ein Lokalderby gegen den FSV Frankfurt."

17.20 Uhr: Sarah Vogel, deutsche Stabhochspringerin, ist die Losfee. Sie will zu Olympia 2024 nach Paris.

17.12 Uhr: "Es ist schon eine Art Champions League der Amateure", sagt Bernd Neuendorf, DFB-Präsident. Sein Lieblingsklub, die Alemannia aus Aachen, ist in der DFB-Pokal-Saison 2023/2024 nicht dabei.

17.11 Uhr: Rot-Weiss Essen ist hier im DFB-Fußballmuseum in Dortmund gleich mit mehreren Verantwortlichen - Christian Flüthmann, Marcus Steegmann, Sascha Peljhan - vertreten.

17.05 Uhr: Finanziell ist der Wettbewerb äußerst attraktiv: 209.247 Euro gibt es für die erste Runde, 418.494 Euro für die zweite Runde. Allen voran für die Mannschaften unterhalb der ersten beiden Ligen dürften das sehr hohe Summen sein. Und es geht weiter: Im Achtelfinale gibt es 836.988 Euro zu verdienen und die Viertelfinalisten kassieren jeweils 1,673 Millionen Euro. Der Einzug in das Halbfinale wird mit weiteren 3,347 Millionen Euro belohnt. Der Verlierer im Finale erhält 2,88 Millionen Euro. Dem Sieger winkt nicht nur der begehrte DFB-Pokal sondern auch satte 4,32 Millionen Euro.

16.50 Uhr: Viktoria Kölns Sportchef Stefan Küsters gegenüber RevierSport: "Ich wünsche mir ein Spektakel im Sportpark Höhenberg: Ein volles Haus, einen Zweitligisten, den man an einem guten Tag schlagen kann und somit ein Weiterkommen!"

16.45 Uhr: Auch im Münsteraner Präsidium ist die Vorfreude auf das Pokalspiel, das am zweiten Augustwochenende ausgetragen wird, groß: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig die erste Pokalrunde sein kann. Je länger man als Favorit dem ersten Tor hinterherläufst, desto schwieriger wird es. Wenn wir das als Preußen schaffen, ist der Gegner egal“, sagt Vorstandsmitglied und Ex-Schalke-Profi Christian Pander. Burkhard Brüx freut sich "vor allem auf ein volles und lautes Preußenstadion“ und auch Siggi Höing ist überzeugt: "Mit unseren Fans im Rücken und einem vollen Stadion ist vieles möglich."

16.40 Uhr: Bernward Maasjost (65), Präsident von RWE-Ligakonkurrent Preußen Münster, meinte zum Thema Wunschlos zur "Bild": "Borussia Dortmund! Das wäre doch ein großartiges Los und Erlebnis für unsere Mannschaft, die Fans und alle im Verein. Ein Spiel für Preußens Galerie und Plakettenwand. Aber: Bei der momentanen Euphorie in unserer Stadt mache ich mir keine Sorgen. Da kann auch ein Zweitligist kommen. Die Hütte wird immer voll sein."

16.37 Uhr: "Sicherheitskosten nicht in die Höhe treiben", genau dieser Satz erläutert eigentlich, warum sich Uhlig in Runde eins nicht gerade den FC Schalke 04 wünscht. Viele RWE-Fans würden natürlich den Erzrivalen aus Gelsenkirchen nur zu gerne zu einem Pokalduell im Stadion an der Hafenstraße begrüßen.

Uhlig: "Im Klartext: Schalke muss ich jetzt aus Sicht einer Gesamtbewertung nicht unbedingt haben – so reizvoll das sicherlich vor allem für viele Fans auf den ersten Blick wäre."

16.35 Uhr: RWE-Boss Marcus Uhlig sagte zu RevierSport: ""Ich persönlich wünsche mir für die erste Runde im DFB-Pokal einen Gegner, bei dem wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit und Phantasie entwickeln können, das Spiel zu gewinnen und somit in die 2. Runde einzuziehen. Natürlich in dem Wissen, dass wir gegen jeden Gegner erstmal der Außenseiter sind. Mit anderen Worten: gerne einen Zweitligisten, der zudem unsere Sicherheitskosten für das Spiel nicht zu sehr in die Höhe treibt."

16.30 Uhr: Die drei NRW-Drittliga-Vertreter wünschen sich "machbare Gegner, inklusive einer vollen Hütte.

16.25 Uhr: Stabhochspringerin Sarah Vogel (Eintracht Frankfurt) wird als Losfee fungieren. Die 1. Runde ist in den Tagen vom 11. bis 14. August 2023 angesetzt.

16.15 Uhr: Die Fans der Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen werden am Sonntag, 18. Juni 2023, gespannt vor den TV-Bildschirmen sitzen. Ab 17.10 Uhr wird im ZDF die erste DFB-Pokal-Hauptrunde 2023/2024 ausgelost. RevierSport für Euch auch die Auslosung.

Diese Mannschaften sind für den DFB-Pokal 2023/24 qualifiziert

Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg, SV Sandhausen

3. Liga: SV Elversberg (Meister), VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken (alle über die Endplatzierung), Hallescher FC (Landespokalsieger Sachsen-Anhalt), Viktoria Köln (Landespokalsieger Mittelrhein), Rot-Weiss Essen (Landespokalsieger Niederrhein)

Regionalliga: SpVgg Unterhaching (Meister RL Bayern), Preußen Münster (Meister RL West), FC 08 Homburg (über Entscheidungsspiel im Saarland), Atlas Delmenhorst (Landespokalfinalist Niedersachsen), Energie Cottbus (Landespokalsieger Brandburg), VfB Lübeck (Landespokalsieger Schleswig-Holstein), FC-Astoria Walldorf (Landespokalsieger Baden), Teutonia Ottensen (Landespokalsieger Hamburg), RW Koblenz (Landespokalsieger Rheinland), Lok Leipzig (Landespokalsieger Sachsen), FSV Frankfurt (Landespokal Hessen), FV Illertissen (Landespokal Bayern), TSG Balingen (Landespokal Württemberg), Carl Zeiss Jena (Landespokal THüringen)

Oberliga: TuS Bersenbrück (Landespokalsieger Amateure Niedersachsen), FC Oberneuland (Landespokalsieger Bremen), Makkabi Berlin (Landespokalsieger Berlin), SV Oberachern (Landespokalsieger Südbaden), Rostocker FC (Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern), FC Gütersloh (Landespokalsieger Westfalen), Schott Mainz (Landespokalsieger Südwest)