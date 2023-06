Offiziell - Eintracht Frankfurt hat Glasner-Nachfolger gefunden

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer präsentiert. Dino Toppmöller wird der Nachfolger von Oliver Glasner.

Nach dem Abschied von Oliver Glasner hat Eintracht Frankfurt einen neuen Trainer präsentiert. Wie erwartet übernimmt Dino Toppmöller den Bundesligisten. Der 42-Jährige unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Zugleich hat die SGE mit Nelson Morgado (AS Monaco) und Erwin Bradasch (CS Grevenmacher) zwei neue Co-Trainer verpflichtet.

Der Wechsel von Toppmöller nach Frankfurt hatte sich bereits angebahnt. Für den Fußballlehrer ist es der erste Posten als Chefcoach in der Bundesliga. Zuletzt gehörte er zum Trainerteam von Julian Nagelsmann - erst für ein Jahr bei RB Leipzig, dann wechselte Toppmöller mit Nagelsmann zum FC Bayern. Im Zuge der Trennung im Frühjahr musste auch Toppmöller gehen.

Erfahrung als hauptverantwortlicher Trainer sammelte Toppmöller auch schon: bei RE Virton in Belgien und F91 Düdelingen in Luxemburg. Der gebürtige Waderner kennt Frankfurt bereits aus seiner aktiven Zeit. In der Saison 2002/03 lief der frühere Stürmer für die Hessen in der 2. Bundesliga auf. Zudem spielte er für Vereine wie Manchester City, VfL Bochum, Erzgebirge Aue oder FC Augsburg.

"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet. Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben", betont Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche. "Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, passt zu unserer Philosophie. Und als ehemaliger Eintracht-Spieler wird Dino, der fließend Englisch und Französisch spricht, keine Probleme haben, sich schnell in Frankfurt zurechtzufinden."

Toppmöller selbst sagt: "Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren war beeindruckend. Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht, habe den Weg des Klubs konstant verfolgt." Und weiter: "Als Spieler durfte ich 2003 im damaligen Waldstadion beim 6:3 gegen Reutlingen auf dem Platz stehen und den Aufstieg feiern. Nun als Cheftrainer zurückzukehren zu diesem Klub mit seiner großartigen Emotionalität und seinen einzigartigen Fans im Herzen von Europa, bedeutet für mich Ehre und Herausforderung zugleich."