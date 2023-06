Der 1. FC Heidenheim hat es geschafft und spielt ab dem Sommer in der Bundesliga. Mit dabei: Lennard Maloney.

Was für ein irres Saisonfinale in der 2. Liga. Am letzten Spieltag sah der Hamburger SV schon lange Zeit wie der sichere Aufsteiger aus, aber dann drehte der 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit einen 0:2-Rückstand beim SSV Jahn Regensburg und siegte durch den Treffer von Top-Torjäger Tim Kleindienst in der 99 (!) Minute doch noch mit 3:2.

Dadurch feierte Heidenheim nicht nur den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, sondern auch die Zweitliga-Meisterschaft. Der HSV muss dagegen in die Relegation (gegen den VfB Stuttgart). Für den FCH war der vergangene Sonntag der beste und erfolgreichste Tag der Vereinsgeschichte. Bis 2008 spielte der Verein noch in der Oberliga, nun sind sie im deutschen Oberhaus angekommen.

Einige Spieler der Heidenheimer haben in den letzten Jahren ebenfalls einen fulminanten Aufstieg hingelegt – so auch Lennard Maloney. In der Saison 2020/21 spielte der 23-Jährige noch in der Regionalliga West für die U23 von Borussia Dortmund und schaffte dort mit der Mannschaft den Aufstieg. Nach einem Jahr in der 3. Liga wechselte der Defensivallrounder vom BVB II zum FCH und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2025.

Wohl die wenigsten Experten hätten erwartet, dass Maloney sich bei einem Zweitliga-Spitzenteam auf Anhieb etablieren könnte, doch die Zweifler wurden eines Besseren belehrt. Der in Berlin geborene Deutsch-Amerikaner war ein wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft. Von 34 Partien stand er 31 Mal in der Startelf, bei der 2:3-Pleite in Paderborn fehlte Maloney gelbgesperrt.

2019 absolvierte Maloney ein Probetraining bei RWE

Egal, ob als Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, oder im zentralen Mittelfeld – der 23-Jährige überzeugte als Leistungsträger und spielte ein tolles erstes Jahr bei seinem neuen Klub.

In der kommenden Saison trifft der 1,87-Meter-Mann dann also als Gegner auf Borussia Dortmund. Damit hätte im Sommer 2019 niemand gerechnet. Damals absolvierte der robuste Defensivmann, als Spieler von Union Berlin, vier Tage lang ein Probetraining bei Rot-Weiss Essen und kam sogar im Testspiel gegen Kickers Offenbach (2:2) zum Einsatz. RWE entschied sich aber gegen seine Verpflichtung und holte stattdessen Benjamin Wallquist. Dass Lennard Maloney so eine Entwicklung hinlegen würde, war da noch nicht absehbar…