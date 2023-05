Bundesliga: Schalke-Fans holen Auswärtsfahrer-Titel - So schneiden BVB und VfL ab

Während die Bundesliga-Saison 2022/23 für den FC Schalke 04 erneut mit dem Abstieg endete, konnten die Königsblauen zumindest in einer anderen Tabelle die Meisterschaft feiern.

Trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga und der oft durchwachsenden bis schwachen Leistungen des FC Schalke 04 in den 17 Auswärtsspielen der Saison, krönten sich laut dem Portal "fussballmafia.de", zumindest die Fans zum Meister der Auswärtsspiele.

Elf Punkte in 17 Auswärtsspielen, dabei nur zwei Siege, eine ernüchternde Bilanz. Das hielt die Fans der Schalker aber nicht davon ab ihrer Mannschaft stets zu folgen.

In der Auswärtsfahrertabelle setzten sich die Fans an die Spitze. Mit durchschnittlich 7.182 Fans pro Auswärtsspiel siegten die Königsblauen deutlich. Fast bei jedem Spiel reisten mehr Schalker in die Stadien der Republik, als das Kontingent hergab. Highlight der Saison: Das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, bei dem rund 15.000 Schalker das Stadion füllten. Für diese Statistik ebenfalls nicht unrelevant, die Schalker mussten im Schnitt 324 km zu ihren Auswärtspartien zurücklegen.

Hinter den Schalkern macht es sich der zweite Aufsteiger der vergangenen Saison bequem. Mit durchschnittlich 6.488 Fans bei Auswärtsbegegnungen holen sich die Anhänger des SV Werder Bremen die "Vize-Meisterschaft". Dabei stellten die Bremer auch den diesjährigen Auswärtsfahrer-Rekord auf, zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC reisten 25.000 Bremer mit. Eine beeindruckende Statistik, auch mit dem Hintergedanken, dass die Bremer mit 429 km pro Spiel, im Schnitt 100 km mehr als die Schalker für die Anreise in Kauf nehmen mussten.

Borussia Dortmund mit den drittmeisten Auswärtsfahrern - VfL Neunter

Auf dem Bronze-Rang landen die Fans des Vorjahres-Meisters dieser Tabelle, Borussia Dortmund. Den Deutschen Vizemeister begleiteten im Schnitt 5.912 Fans, bei einer durchschnittlichen Distanz von 304 km.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Fans des FC Bayern (im Schnitt 5.832 Fans), Eintracht Frankfurt (im Schnitt 5.318), der 1. FC Köln (im Schnitt 5.135), Borussia Mönchengladbach (im Schnitt 4.724) und der VfB Stuttgart (im Schnitt 4.462).

Die Fans des VfL Bochum können sich immerhin über einen Platz in den Top-10 freuen. Mit durchschnittlich 3.731 Fans landen die Bochumer auf dem 9. Platz.

Auf den Abstiegsrängen der Auswärtsfahrer-Tabelle stehen der FC Augsburg (im Schnitt 1.339), der VfL Wolfsburg (im Schnitt 900) und die TSG Hoffenheim (im Schnitt 897).