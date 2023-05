BVB: Watzke mit neuem Optimismus - "Sehr gute Mannschaft, großartiger Trainer"

Zwei Tage nach der großen Enttäuschung im Bundesliga-Saisonfinale meldete sich nun auch BVB-Vereinsboss Hans-Joachim Watzke zu Wort.

Borussia Dortmund rappelt sich nach dem brutalen Niederschlag im Meisterkampf der Bundesliga langsam wieder hoch und findet zu neuem Optimismus.

"Wir haben eine sehr gute Mannschaft, haben in diesem Jahr 46 Punkte geholt, davon alleine 40 in der Rückrunde. Wir haben einen großartigen Trainer, der wunderbar zu dieser Mannschaft passt", sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke dem SID am Pfingstmontag.

Besonders positiv bewertete Watzke das Verhalten der Dortmunder Anhänger nach dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05, das im Titelrennen mit Bayern München am Samstag nicht ausgereicht hatte. "Wir bilden eine Einheit, auch und gerade mit den Fans. Wie sie versucht haben, die Mannschaft mitten in unser aller Schmerz aufzubauen, war einzigartig.“

Nach dem Abpfiff waren alle BVB-Spieler in sich zusammengesunken, Marco Reus weinte, Trainer Edin Terzic auch. Die Südtribüne applaudierte, nachdem sich der erste Schock gelegt hatte.

Am Pfingstmontag wendete sich auch Routinier Mats Hummels mit einer emotionalen Botschaft an die Fans - und gab ein Versprechen ab.

"Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht", schrieb der 34 Jahre alte Innenverteidiger auf Instagram. "Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht, wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich."

Hummels weiter: "Ich habe selten erlebt wie eine Stadt, ein Verein so unglaublich auf ein Spiel hingefiebert hat. Umso bitterer, enttäuschender, trauriger und was weiß ich noch war es, dass wir es nicht geschafft haben unseren gemeinsamen Traum wahr werden zu lassen. Mehr kann ich auch mit über einem Tag Abstand dazu noch nicht in Worte fassen." wozi mit sid/dpa