Schalke: Diese Abgänge sind sicher - so ist die Kadersituation

Nach dem Abstieg des FC Schalke aus der Fußball-Bundesliga steht der nächste große Umbruch an. Eine Übersicht.

Nach einer richtig guten Rückrunde hatte der FC Schalke bis zuletzt auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gehofft. Doch nach dem 2:4 in Leipzig steht fest: Schalke muss nach einer Saison wieder runter in die 2. Bundesliga.

Durch den Abstieg wird sich auch das Gesicht des Kaders verändern. Und zwar ordentlich.

Klar ist: Sechs Verträge laufen aus, nur Michael Langer und Marcin Kaminski dürfen auf einen neuen Vertrag hoffen. Vier Verträge (Nassim Boujellab, Simon Terodde, Maya Yoshida und Timothee Kolodziejczak) werden nicht verlängert.

Neun Leihspieler hatte Schalke in dieser Spielzeit unter Vertrag. Eine Chance, Akteure nach dem Abstieg an Schalke zu binden, gibt es wohl nur in wenigen Fällen. Vielleicht kann sich Schalke mit Union Berlin einigen, was ein Bleiben von Tim Skarke angeht. Alles andere scheint utopisch, auch eine weitere Leihe von Sepp van den Berg.





Neben der zweistelligen Zahl an Abgängen werden auch Leihspieler nach Gelsenkirchen zurückkehren, von denen längst nicht alle eine Zukunft beim FC Schalke haben werden. Jordan Larsson soll vom FC Kopenhagen gekauft werden, Marvin Pieringer wird wieder für die Königsblauen auflaufen. Vom Rest werden maximal Can Bozdogan oder Florian Flick wieder ein S04-Thema. Beim Rest muss man schauen, wo die Reise hingeht.

Klar ist: Es wird erneut ein betriebsamer Sommer beim FC Schalke - wobei die Not nicht so groß ist wie beim letzten Abstieg. Trotzdem sind die Herausforderungen groß.

Auslaufende Verträge (6)

Michael Langer

Simon Terodde

Timothee Kolodziejczak

Marcin Kaminski

Nassim Boujellab

Maya Yoshida

Ausgeliehen Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (9)

Alexander Schwolow (von Hertha BSC)

Sepp van den Berg (FC Liverpool)

Mopritz Jenz (Celtic Glasgow)

Jere Uronen (Stade Brest)

Alex Kral (Spartak Moskau)

Eder Balanta (FC Brügge)

Tom Krauß (RB Leipzig)

Tim Skarke (Union Berlin)

Michael Frey (Royal Antwerpen)

Leihspieler, die zurückkommen (8)

Jordan Larsson (ausgeliehen an FC Kopenhagen)

Can Bozdogan (ausgeliehen an FC Utrecht)

Florian Flick (ausgeliehen an 1. FC Nürnberg)

Marvin Pieringer (ausgeliehen an SC Paderborn)

Kerim Calhanoglu (ausgeliehen an SV Sandhausen)

Reinhold Ranftl (ausgeliehen an Austria Wien)

Blendi Idrizi (ausgeliehen an Jahn Regensburg)

Dries Wouters (ausgeliehen an KV Mechelen)

Länger gebunden

Bis 2024 (7)

Henning Matriciani

Thomas Ouwejan

Cedric Brunner

Niclas Tauer (ausgeliehen aus Mainz)

Danny Latza

Andreas Ivan

Dominick Drexler

Bis 2025 (9)

Marius Bülter

Ralf Fährmann

Justin Heekeren

Leo Greiml

Mehmet Aydin

Tobias Mohr

Soichiro Kozuki

Sebastian Polter

Kenan Karaman

Bis 2026 (2)

Ibrahima Cissé

Rodrigo Zalazar

Abgänge

Simon Terodde, Timothee Kolodziejczak, Nassim Boujellab, Maya Yoshida (alle Ziel unbekannt)