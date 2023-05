Bundesliga: Schalke mit den größten Aufgaben - Das Restprogramm im Abstiegskampf

Noch vier Spiele bleiben den Kellerkindern um den VfL Bochum und Schalke 04, um den Klassenerhalt zu sichern. So sieht das Restprogramm der Abstiegskandidaten aus.

Vier Spieltage vor Schluss geht der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga in den Endspurt. Mit ihren 2:1-Siegen am Wochenende haben der VfB Stuttgart und Schalke 04 wichtige Zähler und Selbstvertrauen gesammelt, Hertha BSC fehlen nach der Niederlage gegen Bayern München nun schon sechs Punkte auf das rettende Ufer.

Das vermeintlich schwerste Restprogramm wartet allerdings auf die Schalker. Mit Mainz 05, Spitzenreiter Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gehen alle Schalker Gegner in der oberen Tabellenhälfte in die letzten Partien.

Der VfL Bochum trifft mit dem FC Augsburg und Hertha BSC noch auf zwei direkte Konkurrenten, Hoffenheim und Stuttgart treffen am 34. Spieltag zum Saisonfinale aufeinander.

Platz 13: FC Augsburg (31 Punkte, 39:55 Tore)

Platz 14: TSG Hoffenheim (29 Punkte, 39:51 Tore)

Platz 15: VfB Stuttgart (28 Punkte, 38:52 Tore)

Platz 16: VfL Bochum (28 Punkte, 33:67 Tore)

Platz 17: FC Schalke 04 (27 Punkte, 28:57 Tore)

Platz 18: Hertha BSC (22 Punkte, 35:61 Tore)

Die Tabelle nach dem 30. Spieltag: