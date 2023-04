Schalke 04 benötigt im Sommer einen neuen Torwart - und blickt dabei wohl nach Norwegen. Ralf Fährmann könnte derweil wohl länger ausfallen.

Noch ist nicht klar, in welcher Liga der FC Schalke 04 in der neuen Saison an den Start geht. Die Königsblauen kämpfen in der Bundesliga um den Klassenerhalt, müssen aber den erneuten Gang in die 2. Bundesliga befürchten.

Die unklare Ligensituation verkompliziert natürlich auch die Personalplanung. Dennoch feilen die Verantwortlichen bei Schalke bereits am Kader für die neue Spielzeit und haben nun einen neuen Torhüter ins Blickfeld genommen.

Wie die norwegische Zeitung "Telemarksavisa" berichtet, hat Schalke Interesse an Leopold Wahlstedt. Der 23-jährige Schwede steht derzeit in Norwegen bei Odds BK unter Vertrag und gehört zu den besten Torhütern der Eliteserien.

Demzufolge sollen mehrere Schalke-Vertreter beim 2:0 von Odds gegen den SK Brann am vergangenen Sonntag im Stadion gewesen sein, um Wahlstedt unter die Lupe zu nehmen. Der Vertrag von Wahlstedt beim norwegischen Klub läuft noch bis zum 31. Dezember 2023.

Klar ist: Im Tor werden die Schalker in diesem Sommer etwas machen müssen - ganz gleich, in welcher Liga sie antreten werden. Alexander Schwolow, der im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Hertha BSC kam, seinen Stammplatz aber während der Saison verlor, kehrt wieder zurück in die Hauptstadt.

Fährmann droht Saison-Aus

Ralf Fährmann, zuletzt Stammkraft im Tor, aber nun verletzt, hat noch Vertrag - anders als Michael Langer, dessen Kontrakt in diesem Sommer ausläuft. Hinzu kommt noch Justin Heekeren. Der 22-Jährige kam im Vorjahr von Rot-Weiß Oberhausen, gilt als talentiert, riss sich allerdings im Winter das Kreuzband. Neben Fährmann und Heekeren benötigt Schalke in jedem Fall einen dritten Torhüter - hier könnte Wahlstedt ins Spiel kommen.

Bezüglich Fährmann muss Schalke offenbar eine weitere Hiobsbotschaft verkraften. Dem Torhüter droht nach seiner Verletzung, die er sich im Spiel gegen Hertha BSC zugezogen hatte, das Saison-Aus. Bei den Untersuchungen sei ein Muskelfaserriss festgestellt worden, wie die "Bild" zuerst berichtet hatte. Fährmann hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen Wochen großen Anteil am Aufschwung der Mannschaft von Thomas Reis. Alexander Schwolow wird somit womöglich bis zum Saisonende im Schalker Tor stehen.