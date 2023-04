VfL Bochum: So geht Letsch in den Kellerkracher gegen den VfB Stuttgart

Um 17:30 Uhr trifft der VfL Bochum auf den VfB Stuttgart. Auf diese Elf baut Bochums Trainer Thomas Letsch.

Was für ein wichtiges Kellerduell in der Fußball-Bundesliga für den VfL Bochum. Ab 17:30 Uhr geht es am Ostersonntag gegen den VfB Stuttgart. Mit einem Sieg kann der VfL gegen auswärts noch sieglose Stuttgarter im heimischen Ruhrstadion einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Ausgerechnet vor diesen 90 Minuten gab es im Abschlusstraining eine Schrecksekunde. Bochums Torwart Manuel Riemann bekam einen Schlag auf den Knöchel und musste die Einheit nach zwischenzeitlicher Behandlung auf dem Rasen abbrechen.

Am Sonntag die gute Nachricht: Riemann kann spielen, auch alle Feldspieler stehen VfL-Trainer Thomas Letsch zur Verfügung, der die Qual der Wahl hat, wen er nach starken sieben Zählern aus den letzten drei Spielen gegen den 1. FC Köln, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auf den Rasen schickte. Und es gab nur eine Änderung: Denn Danilo Soares kehrte nach seiner Gelbsperre wieder auf die Position des Linksverteidigers zurück, auf der ihn Dominique Heintz zuletzt sehr gut vertreten hatte.

So spielen der VfL und der VfB VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Soares - Stöger, Losilla, Osterhage - Asano, Hofmann, Antwi-Adjej VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, Sosa - Endo, Millot - Guirassy, Führich

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg kann man nach Punkten gleichziehen mit dem FC Augsburg, der am Samstag gegen den 1. FC Köln mit 1:3 verlor.

Zudem patzte Hertha BSC gegen RB Leipzig zuhause - nach dem 0:1 stehen die Berliner weiter auf dem Relegationsrang. Mit einem Dreier könnte der VfL sieben Punkte zwischen sich und die Hertha bringen.

Letsch erklärte vor der Partie: "Jeder kennt die Tabelle. Das ist am Sonntag eine Riesenchance für uns. Wenn wir 100 Prozent abliefern, dann ist es für jeden Gegner schwer. Aber wir dürfen kein bisschen nachlassen, sonst ist es für uns ganz schwer, zu punkten."