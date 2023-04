Schalke: Neue Ticketpreise - bei Klassenerhalt wird es teurer für die Fans

Keine gute Nachricht für die Fans des FC Schalke 04. Sollte der abstiegbedrohte Bundesligist die Klasse erhalten, werden die Ticketpreise erhöht.

Der FC Schalke 04 hat eine Erhöhung der Ticketpreise für die kommende Saison angekündigt. Eintrittskarten für die Gelsenkirchener Arena werden jedoch nur teurer, wenn der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist die Klasse hält. Bei einem Abstieg sollen die Preise der aktuellen Saison bestehen bleiben.

"Seit vielen, vielen Jahren hat der Verein die Kosten für Eintrittskarten konstant gehalten – mit den Zweitligapreisen aus der vergangenen Saison wurde erstmals seit sehr langer Zeit eine neue Kostenstruktur auf Schalke eingeführt. Eine große Neuerung waren der Kinder- und Jugendpreis, die erstmals vorgestellt wurden und die seitdem einen elementaren Stellenwert besitzen. Sie werden im Zuge der Preis-Neustrukturierung unverändert fortgeführt – es gibt in diesem Bereich keine Preiserhöhung", heiß es in der Erklärung des FC Schalke 04.

Auch im Falle des Klassenerhalts werden nicht alle Tickets teurer. So soll der Kinder- und Jugendpreis unverändert bleiben. Die Stehplätze in der Nordkurve, wo der harte Kern der Schalker Fans steht, sollen sich „preislich nur unwesentlich verändern“, wie es in einer Mitteilung des Revierclubs am Mittwoch heißt. Der Stehplatz-Preis für Vollzahler steigt bei Tageskarten tatsächlich nur um 50 Cent auf 16 Euro. Die Dauerkarte (195 Euro) für Vollzahler im Stehplatzbereich würde bei Bundesliga-Verbleib nur um 4,50 Euro teurer werden.

Die Plastik-Dauerkarte mit Chip kostet in der Sitzplatz-Kategorie 1 für Vollzahler ab einer möglichen neuen Bundesliga-Saison 875 Euro. In dieser Saison waren es 776 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 12,76 Prozent. In den Kategorien 2 (695 Euro, Anstieg 10,76 %), 3 (496 Euro, 9,98 %) und 4 (400 Euro, 9,89 %) steigen die Preise ebenfalls um rund zehn Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen bleibt der Preis in allen Kategorien gleich.