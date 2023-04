Schalke: "Es gibt wichtigere Dinge als eine Niederlage"

Der FC Schalke 04 hat gegen Bayer Leverkusen mit 0:3 verloren. S04 war chancenlos. Ähnlich sah dies der Schalke-Trainer.

Der tragische Tod eines Fans in der Veltins-Arena überschattete die 90 sportlichen Minuten zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen.

Das betonten auch beide Trainer bei der Pressekonferenz. "Unser herzliches Beileid geht in Richtung der Familie des Verstorbenen. Das ist eine sehr traurige Nachricht für uns alle", mit diesen Worten begann Bayer-Trainer Xabi Alonso sein Statement zum Spiel.

Er führte aus: "Das Spiel für uns war hart. Hier zu spielen, ist nie einfach. Wir mussten viele Standards verteidigen. Das erste Tor war sehr wichtig, um mehr Raum und Selbstvertrauen zu kriegen. Wir haben das danach aber gut gemacht und es gilt nächste Woche da weiterzumachen."

Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, wollte nicht lange drumherum reden und sagte das, was die meisten Fans gesehen haben: Schalke war an diesem Tag Bayer Leverkusen einfach deutlich unterlegen.

Es fällt mir schwer nach so einem tragischen Unfall ein Statement zum Spiel abzugeben. Ich denke, dass man mit dieser Nachricht gesehen hat, dass es wichtigere Dinge als eine Niederlage gibt. Thomas Reis

Reis: "Es fällt mir schwer nach so einem tragischen Unfall ein Statement zum Spiel abzugeben. Ich denke, dass man mit dieser Nachricht gesehen hat, dass es wichtigere Dinge als eine Niederlage gibt. Zum Spiel: Das war ein absolut verdienter Sieg für Leverkusen, auch in dieser Höhe. Wir sind gut reingekommen, aber wir sind nicht in Führung gegangen. Wir haben mit Mann und Maus verteidigt. Wir hatten aus dem Spiel heraus wenige Torchancen. Da muss dann auch mal ein Standard zum Tor führen.





"Leverkusen war im Endeffekt besser. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen in der nächsten Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen und zusehen, dass wir vorne wieder mehr Durchschlagskraft entwickeln. Die eine Serie ist vorbei, jetzt wollen wir eine neue Serie starten", beendete Reis seine Analyse.