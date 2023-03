Bundesligist VfL Bochum kann sich auch im hohen Alter auf seinen Kapitän verlassen. Anthony Losilla ist weiterhin ein absoluter Leistungsträger.

Der VfL Bochum ohne Anthony Losilla? Absolut unvorstellbar. Mittlerweile trägt der Mittelfeldspieler in seiner neunten Saison das Trikot des VfL. 2014 wechselte er vom damaligen Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden an die Castroper Straße.

Beim 1:0-Überraschungscoup am vergangenen Samstag gegen den Champions League-Teilnehmer RB Leipzig feierte der Franzose ein ganz besonderes Jubiläum: 300 Pflichtspiele für den VfL Bochum – ein beeindruckender Wert. Seit der Spielzeit 2019/20 ist er Kapitän des Traditionsklubs.

Auch in einem stolzen Fußballer-Alter von 37 gehört Losilla zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Thomas Letsch und ist aus der Startelf nicht wegzudenken. In dieser Saison stand der routinierte Mittelfeldmann in 23 von 25 Partien in der ersten Elf. Zweimal musste er aufgrund einer Rotsperre passen und zweimal verlor Bochum. Seit seiner Rückkehr gab es zwei Siege zu Null – in Köln (2:0) und eben beim Jubiläumsspiel gegen Leipzig (1:0).

RevierSport hat geschaut, was Anthony Losilla so wertvoll für den VfL Bochum macht (Quelle: bundesliga.com):

Passstärke: Mit einer Passquote von 75,41 Prozent gehört der Routinier zu den ballsichersten Spielern seiner Mannschaft. Nur Abwehrspieler Ivan Ordets (84,88%) und sein Mittelfeldpartner Kevin Stöger (76,1%) stehen in der teaminternen Rangliste vor Losilla.

Kopfballstärke: Wenn der Bochumer Kapitän zum Kopfball hochsteigt, dann sind die Gegner meist zweiter Sieger. In dieser Statistik gehört er ligaweit zu den Top 20 (Platz 16). 78 Kopfballduelle gewann Losilla in dieser Saison – nur 15 Spieler sind bei den 18 Vereinen besser. Darunter sogar zwei Teamkollegen. Stürmer Philipp Hofmann gewann unfassbare 197 Kopfballduelle und auch Ivan Ordets ist in dieser Disziplin (92) kaum zu bezwingen.

Gewonnene Zweikämpfe: Bei seinen 23 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison gewann der 37-Jährige stolze 244 Zweikämpfe. Pro Partie entscheidet er somit über zehn direkte Duelle für sich. Innerhalb seiner Mannschaft ist Bochums Nummer acht damit Zweiter. Philipp Hofmann behielt sogar in 352 Zweikämpfen die Oberhand.

Intensive Läufe: In diesem Ranking steht Losilla intern sogar auf Platz eins! 1594 intensive Läufe legte der Routinier zurück – keiner im VfL-Kader kommt auf diesen Wert. Das ist besonders beeindruckend, weil der Spielführer zeitgleich auch der älteste Spieler seines Teams ist. Bei den intensiven Läufen ist Losilla auf Augenhöhe mit Bayerns Joshua Kimmich, der neun Jahre jünger ist.

Laufdistanz: Nicht nur bei den intensiven Läufen, sondern auch bei der allgemeinen Laufdistanz kann kein Bochumer dem Kapitän das Wasser reichen. 257,4 Kilometer spulte er in dieser Saison ab – das sind 11,1 Kilometer pro Spiel. Damit steht Anthony Losilla im Liga-Vergleich auf Platz elf.