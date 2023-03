VfL Bochum: Gegen RB Leipzig - besondere Jubiläum für den ewigen Losilla

Gegen den 1. FC Köln wurde Anthony Losilla 37 Jahre alt, gegen RB Leipzig gibt es wieder einen Grund zu feiern.

Samstag, 2. August, 2014. 18.146 Zuschauer im Ruhrstadion sehen beim 1:1 des VfL Bochum gegen Greuther Fürth den ersten Auftritt von Anthony Losilla im Trikot des VfL Bochum. Der damals 28-Jährige wechselte ablösefrei von Dynamo Dresden ins Ruhrgebiet.

Damals schon als Routinier verpflichtet, konnte niemand ahnen, dass er achteinhalb Jahre später immer noch beim VfL spielt, jetzt sogar vor seinem 300. Pflichtspiel für die Bochumer steht.

Das 299. gewann er an seinem 37. Geburtstag beim 1. FC Köln, womit eine schlimme Auswärtsbilanz in der Domstadt etwas aufgebessert werden konnte.

Nun will er helfen, dass am Samstag (15:30 Uhr) im Abstiegskampf der Bundesliga eine schlimme Serie gegen RB Leipzig endet. Denn alle acht Pflichtspiele gegen RB verlor der VfL, er erzielte in diesen Partien nur zwei Treffer. Das letzte erzielte Losilla selber, beim 1:3 am 2. April 2016.

Zeit, um wieder zu treffen, Zeit, um erstmals zu punkten. Losilla betont: "Das ist wirklich keine gute Bilanz bisher gegen Leipzig. Aber jede Serie endet irgendwann. Es wäre ein optimaler Moment, wenn wir jetzt den ersten Sieg oder den ersten Punkt gegen eine sehr starke Mannschaft holen würden."

Die unter der Woche ein 0:7 in der Champions League bei Manchester City verkraften musste, vielleicht ein Vorteil für den VfL.

Eins aber ist klar: Den Rückhalt der Zuschauer wird der VfL Bochum haben, denn nach dem schwachen Spiel gegen Schalke standen die 5000 Fans in Köln bereits wie der zwölfte Mann hinter der Mannschaft. Losilla: "Man hat in Köln gesehen, wie wir das zusammen geschafft haben. Wir glauben an uns, die Fans glauben an uns, so muss das sein."

Und jetzt stehen noch zehn Spieltage an, der VfL steht über dem Strich vor dem Anpfiff gegen Leipzig. Wie bewertet der Kapitän vor seinem Jubiläumsspiel die Lage im Tabellenkeller? "Wir haben eine bessere Ausgangslage als vor einer Woche. Jetzt haben wir zehn Spiele, um besser als die anderen zu sein. Aber es ist noch nicht zu Ende."