Der ehemalige U23-Trainer des FC Schalke 04, Torsten Fröhling, hat den Klub auf Weiterbeschäftigung verklagt. Jetzt gab es eine überraschende Wende.

Überraschende Wende im Rechtsstreit Torsten Fröhling gegen den FC Schalke 04 (RS berichtete). Die Königsblauen haben das Vergleichsangebot des Landesarbeitsgerichtes abgelehnt. Nun kommt es am 26.04.23 zu einem Urteil.

Eigentlich sah es so aus, dass der „Fall“ Fröhling mit dem Vergleich sein Ende finden würde. Weit mehr als zwei Stunden hatten die Parteien am 8.3.23 in Hamm verhandelt. Ein erstes Angebot des Gerichts hatte der von Rechtsanwalt Horst Kletke vertretende ehemalige Trainer der Schalker U23 noch abgelehnt. Dann ging man mit einem sogenannten Vergleich auf Widerruf auseinander.

Bis zum 16.3. hatten beide Parteien Zeit, den Vergleich anzunehmen, oder ihm zu widersprechen. Genau das hat Schalke getan. „Den nun final vorgeschlagenen Vergleich hat Torsten Fröhling angenommen, während Schalke 04 dem widersprochen hat“, erklärte Kletke gegenüber RevierSport die Sachlage.

Die Nachbesserung wollten die Knappen nun nicht hinnehmen. "Den ersten Vergleichsvorschlag des Gerichts hätten wir akzeptiert, auch wenn dieser bereits exorbitant über dem normalen Niveau für Abfindungen, die nach vier Jahren Beschäftigungszeitraum normalerweise gezahlt werden, liegt. Den anderen Vergleichsvorschlag konnten wir nicht akzeptieren, weil er aus unserer Sicht zu hoch war. Und deshalb haben wir ihn abgelehnt", teilte der Verein mit.

Damit riskiert der S04, dass das Gericht auch in der Berufungsverhandlung gegen die Gelsenkirchener entscheidet und Fröhling, wie schon im Verfahren vor dem Arbeitsgericht in Gelsenkirchen, auch in zweiter Instanz Recht bekommt.

Torsten Fröhling stand vier Jahre stand als Trainer der U23 beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Im vergangenen Winter erklärten die Königsblauen dann, dass sein zum Saisonende 2021/22 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Die Schalker wollen auf dieser Position künftig Nachwuchstrainern eine Chance geben und haben insofern ihre Ausrichtung geändert.

Nach einer Misserfolgsserie wurde Fröhling dann freigestellt und durch den jetzigen Trainer Jakob Fimpel ersetzt. Damit war das Kapitel Fröhling für Schalke aber nicht erledigt. Denn Fröhling klagt auf Weiterbeschäftigung und Entfristung seines Vertrags. „Nur ein Sachgrund hätte eine Befristung gerechtfertigt. Doch der ist nicht gegeben“, begründete Fröhlings Rechtsanwalt Horst Kletke die Klage. Dann sei er einfach ausgetauscht worden.

Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen folgte der Argumentation. Dagegen hat Schalke Berufung eingelegt. Der S04 hatte argumentiert, dass der einvernehmlich unterschriebene, branchenübliche und befristete Vertrag ausgelaufen sei.

Entscheidend wird nun sein, wie das Landesarbeitsgericht in Hamm den Fall wertet. Reiht es den 56-Jährigen eher in den Bereich der Arbeitnehmer ein – oder in den Profibereich, für den hinsichtlich der Befristung andere Regeln gelten. Sollte Fröhling Recht behalten, könnte das auch gravierende Auswirkungen auf bestehende und künftige Vertragsgestaltungen im Nachwuchsbereich der Profiklubs haben.