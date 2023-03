Schalke: Für schwerkranken Mats - Mike Büskens startet Spendenaktion

Der zehn Monate alte Mats aus Moers hat einen unheilbaren Gendefekt. Schalke-Legende Mike Büskens will die Familie unterstützen.

Dass Schalke-Legende Mike Büskens eine soziale Ader hat, ist keine Neuigkeit. Der aktuelle Co-Trainer der Königsblauen setzt sich immer wieder für gemeinnützige Zwecke ein, unter anderem mit dem Spendenlauf "Mike macht Meter".

Nun unterstützt er die Familie des schwerkranken Mats aus Moers. Das zehn Monate alte Kind leidet an einem unheilbaren Gendefekt. "Vor einigen Tagen haben mich Mats und seine Eltern beim Training besucht!", teilte Büskens neulich bei Instagram mit, der daraufhin eine Spendenaktion initiierte.

"In unserem Vereinslied singen wir von den 1000 Freunden, die zusammen stehen… bei uns ist es nicht nur Liedgut, sondern wir leben es auch", schrieb Büskens bei Instagram. "Im letzten Jahr sind wir alle GEmeinsam aufgestiegen (was für emotionale Momente) und auch in der jetzigen Situation steht ihr bedingungslos hinter Thomas und dem Team. Diese Solidarität erfährt jetzt auch der kleine Mats und seine Familie."

Nun versteigert Büskens ein von allen S04-Profis unterschriebenes Trikot von Rodrigo Zalazar sowie von Ralf Fährmann signierte Torwarthandschuhe. Die Aktion läuft noch bis Donnerstag, 16. März, um 19.04 Uhr. Die Höchstgebote lagen zwei Tage vor Teilnahmeschluss laut Büskens bei 1904,04 Euro für das Trikot und 555 Euro für die Schuhe. Der 54-Jährige will die Produkte persönlich auf dem Vereinsgelände an den künftigen Besitzer übergeben.

Unabhängig von Büskens Aufruf kann die betroffene Familie über diesen Link unterstützt werden. Mats werde aufgrund seiner Erkrankung immer pflegebedürftig sein und wahrscheinlich niemals laufen und sprechen können, schreiben die Eltern dort. "Wir versuchen uns natürlich, einiges im Alltag einfacher zu machen. Dazu gehört natürlich auch ein größeres Auto, wo erstmal der Rehabuggy und später der Rollstuhl reinpassen. Außerdem ist das Haus ,in dem wir wohnen, leider nicht Rollstuhl-gerecht und es müsste einiges umgebaut werden."