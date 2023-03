Schalke-BVB: Die letzten Derby-News - SFCV-Heim geschlossen

Heute steigt das Revier-Derby zwischen S04 und dem BVB. Es gibt umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Das betrifft auch einen beliebten Treffpunkt für Schake-Fans.

Nach dem unerwarteten 2:0-Sieg des VfL Bochum am Freitagabend beim 1. FC Köln ist klar: Der FC Schalke 04 geht wieder als Tabellenletzter ins Derby gegen Borussia Dortmund. Das dürfte den Druck für die Königsblauen weiter erhöhen, nach zuletzt zwei Siegen in Serie und sechs ungeschlagenen Spielen in Folge, auch gegen den BVB etwas Zählbares mitzunehmen.

Unterdessen haben die Polizei Gelsenkirchen und die Polizei Dortmund nach den durchgeführten Razzien in dieser Woche in einem gemeinsamen Fanbrief die Spielregeln für das Derby aufgestellt.

Und das hat nicht nur ein Alkoholverbot in der Schalker Arena und im Stadionumfeld zur Folge. Auch das Clubheim des Schalker Fanclub Verbandes am P7 ist betroffen. Das muss nämlich am heutigen Spieltag komplett geschlossen bleiben. Eine weitere Einschränkung, mit der die Fans der Königsblauen leben müssen. Denn der in unmittelbarer Nähe liegende Parkplatz P7 wird ausschließlich den 7.000 Fans von Borussia Dortmund vorbehalten sein.

„Für Privatfahrzeuge der Gästefans stehen Parkmöglichkeiten an den Parkplätzen P7, E1 und E2 unmittelbar an der VELTINS-Arena zur Verfügung. Reisebusse nutzen bitte den Parkplatz "Gelsenwasser" (Zufahrt von der Willy-Brandt-Allee)“, schreibt die Polizei.

Es wird erwartet, dass 4.000 Anhänger der Schwarz-Gelben mit dem Auto oder Bus anreisen, 3.000 mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für diese sind ebenfalls besondere Maßnahmen vorgesehen: „Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur An- und Abreise am Spieltag. Gästefans, die mit dem Zug anreisen, werden vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen mit Konvoi-Bussen zum Stadion gebracht. Bitte nutzen Sie diese. Mit diesen Bussen geht es nach Spielende auch wieder zurück zum Bahnhof“, erklärt die Polizei. Auf diesem Weg sollen sich die Fangruppen möglichst von einander getrennt werden. Am Stadion selbst ist der Einlass Süd und der Einlass Ost 2 für die BVB-Fans vorgesehen.

Für die Schalke-Fans heißt das auch, dass sie sich eine Möglichkeit suchen müssen, sich vor dem Spiel die Zeit zu vertreiben. Denn gerade das Clubheim des SFCV ist normalerweise ein beliebter Treffpunkt vor dem Anstoß für Schalker und Fanclubs, die mit dem Auto oder dem Bus anreisen.

Und dem Schalker Fanclub Verband gehen nicht unerhebliche Einnahmen verloren. „Klar, vor einem 18.30 Uhr-Spiel und sonnigen Wetter das Clubheim nicht zu öffnen, das tut weh“, sagt die SFCV-Vorsitzende Melanie Illburger. Es gehen auch erhebliche Einnahmen verloren, aber das sei Teil des Sicherheitskonzeptes, nicht neu und bereits seit einigen Jahren so gehandhabt. Illburger zeigt Verständnis für die Maßnahme: „Schließlich kommen die BVB-Fans auf ihrem Weg zum Stadion direkt an uns vorbei.“

Normalerweise öffnet das Clubheim zwei Stunden vor dem Spiel und ist gerade auch bei er späten Anstoßzeit gut gefüllt. Illburger wünscht sich natürlich einen Schalker Sieg und hofft, dass sich die Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept auszahlen. „Es wäre uns allen zu wünschen, dass alles friedlich bleibt.“