In Kürze läuft der Ball beim Derby zwischen Bochum und Schalke. Wir haben die Aufstellungen vorliegen.

Es kribbelt im Ruhrgebiet – und das hat mit der Fußball-Bundesliga zu tun: Schon seit Tagen freuen sich die Fans auf das Krisen-Revierderby tief im Westen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky), und schon Stunden vor dem Anpfiff hatten viele Anhänger den Weg zum Ruhrstadion an der Castroper Straße gefunden.

Brisant ist das Duell aus vielen Gründen. Es ist das erste Derby VfL/S04 seit 13 Jahren. Beiden Mannschaften hilft ein Unentschieden nicht weiter – in der Tabelle belegen sie den vorletzten (Bochum) und letzten (Schalke) Platz. Und nicht zuletzt kehrt Schalkes Trainer Thomas Reis zurück an seine langjährige Wirkungsstätte. Reis war acht Jahre als Spieler und zehn Jahre als Scout, Jugend- und später Profi-Cheftrainer beim VfL tätig. "Die Liebe zum Verein wird immer bleiben", sagte er einmal. Noch immer wohnt Reis mitten in Bochum, seine Frau spielt für die Frauenmannschaft des VfL.

Bochums Trainer Thomas Letsch kehrt nach der schlechten Leistung beim 0:3 in Bremen zum 4-3-3-System zurück, nachdem er zuletzt auf eine Dreierkette gesetzt hatte. Vasilios Lampropoulos, Pierre Kunde, Jordi Osei-Tutu und Konstantinos Stafylidis verlieren ihren Platz. Dafür kehren Saidy Janko, Patrick Osterhage, Danilo Soares und Philipp Förster zurück. Kapitän Anthony Losilla fehlt noch wegen einer Rot-Sperre.

Thomas Reis bleibt beim 4-3-3, ändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Erfolg über den VfB Stuttgart vor einer Woche auf zwei Positionen. Cedric Brunner, der zuletzt wegen eines Nasenbeinbruchs fehlte, kann mit einer extra angefertigten Gesichtsmaske spielen. Er kehrt für Mehmet Can Aydin zurück. Eder Balanta ersetzt den verletzten Dominick Drexler (Muskelverletzung im Oberschenkel). Rodrigo Zalazar rückt auf die Rechtsaußen-Position.