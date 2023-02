Wer steckt hinter „SchalkeVor30Jahren“? : „Mike Büskens hat Durchfall – da stehen alle drauf“

Der Twitter-Account "SchalkeVor30Jahren" wird immer beliebter. Doch wer steckt eigentlich dahinter? Wir haben nachgefragt.

Sein Twitter-Account wird immer erfolgreicher. Inzwischen hat „SchalkeVor30Jahren“ weit mehr als 1.000 Follower. Viele von ihnen kommen aus dem nächsten Umfeld des Vereins – auch Journalisten. Doch wer steckt eigentlich dahinter?

Zeit, einmal nachzufragen. Entstanden ist alles in der Zeit des ersten Corona-Lockdowns im April 2020. Die Idee zu einem historischen Abriss durch die Schalker Geschichte hatte David Johannes schon länger. Doch nun hatte er auch die Zeit. Im Homeoffice gefangen begann der Schalke-Fan aus Bochum damit sein Archiv zu durchforsten und die ersten Zeitungs-Artikel aufbereitet in seinen Account einzupflegen. Er nannte ihn „SchalkeVor30Jahren“.

Und so richtig los ging es dann mit der Aufstiegssaison der Königsblauen 1990/91. Aber warum wählte Johannes ausgerechnet diese Zeitspanne? „1990/91 war meine erste Saison, in der ich regelmäßig zu den Spielen gefahren bin“, erklärte er. „Damals bin ich immer mit der Straßenbahn zum Parkstadion gefahren. Deshalb fand ich es spannend, meine eigene Geschichte mit dem S04 auf diesem Weg nochmal zu erfahren und anderen Anhängern zur Verfügung zu stellen.“

Mit der Idee rannte der 45-Jährige offene Türen ein. Schon bald musste sich der Dauerkarten-Inhaber (seit drei Jahrzehnten) nicht mehr nur auf sein eigenes Material verlassen. Der langjährige Pressesprecher der Königsblauen Thomas Spiegel stellte ebenso Privatmaterial zur Verfügung, wie Autor Stefan Barta oder Roman Kolbe vom Fanzine „Schalke Unser“.

Inzwischen verbringt Johannes durchschnittlich vier bis fünf Stunden pro Woche vor dem Rechner, um den Schalke-Kosmos mit täglichen Nachrichten aus der WAZ, dem RevierSport oder anderen Medien von vor drei Jahrzehnten zu versorgen. „Besonders aufwändig sind die Spieltage, an denen ich auf den Tag genau Vorgeschichten, Aufstellungen, Tore und Spielberichte erstelle.“ Die Resonanz ist durchgehend positiv, auch wenn die Artikel durchaus eine unterschiedliche Klickhäufigkeit haben. „Es wird auf jeden Fall gelesen. Manchmal sind es gerade die kleinen abseitigen Informationen, die interessant sind“, erklärt der Kaufmann. Ein Beispiel? „Mike Büskens hat Durchfall – da stehen alle drauf.“

Für diese Saison hat er noch genügend Content. Gerne nimmt der Schalke-Fan aber unter schalkevor30@gmail.com für die Saison 1993/94 noch weiteres Material entgegen.

Wie lange Johannes seinen Account noch fortführen will, weiß er noch nicht. „Noch macht es mir riesigen Spaß, zumal die Zahl der Follower organisch weiter steigt. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall bis zum UEFA-Cup-Sieg in Mailand am 21. Mai 1997 weiterzumachen.“ Einige Jahre dürfen sich die Fans und Freunde des FC Schalke 04 also noch auf weitere spannende Geschichten freuen.