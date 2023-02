Schalke: Mit oder ohne Zalazar gegen Wolfsburg? Das sagt Thomas Reis

Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) den VfL Wolfsburg. Trainer Thomas Reis stand am Donnerstag Rede und Antwort.

Trainer Thomas Reis sprach am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz über...

... die Personalsituation: "Danny Latza und Marcin Kaminski stehen noch nicht zur Verfügung. Sepp van den Berg kann Teile des Trainings absolvieren. Aber das wird noch eine Weile dauern. Bisher kommen auf jeden Fall nach den Einheiten keine Beschwerden zurück. Das ist sehr wichtig. Ob er in zwei oder drei Wochen zurückkehren wird, ist aktuell schwer zu sagen."

... Rodrigo Zalazar: "Ich weiß, dass er im Stadion und bei den Fans sehr gerne gesehen wird. Ob das am Freitag der Fall sein wird, wird man dann sehen."

... Thomas Ouwejan: "Auch hier ist es so, dass ich froh bin, dass Thomas wieder eine Woche weiter ist. Es würde aber aktuell nichts dagegen sprechen, wenn wir mir der selben Formation wie in Gladbach spielen würden."

Respekt haben wir vor jedem Gegner. Aber man darf das nicht so machen, dass man mit einem Köttel in der Buchse aufläuft. Wir haben ein Heimspiel und das wollen wir auch zeigen Thomas Reis

... die Weiterentwicklung: "Wir wollen jetzt den nächsten Step gehen - sprich: Weiter gut stehen und Torszenen kreieren."

... das Spiel gegen Wolfsburg: "Respekt haben wir vor jedem Gegner. Aber man darf das nicht so machen, dass man mit einem Köttel in der Buchse aufläuft. Wir haben ein Heimspiel und das wollen wir auch zeigen. Wolfsburg ist eine sprintstarke Mannschaft, da müssen wir höllisch aufpassen. Wir müssen aggressiv, ekelig sein. Und natürlich jetzt zusehen, dass wir mal Tore schießen und uns mit drei Punkten belohnen."

... die Sturm-Schwäche: "Wir wissen ja selber, dass es in der Offensive nicht immer nur an den Stürmern liegt. Auch Abwehrspieler dürfen gerne Tore schießen. Dass die Stürmer aktuell unzufrieden sind, ist doch klar. Sie werden schließlich an Toren gemessen. Es könnte auch passieren, dass man da auch mal wechselt. Ich habe ja gesagt: Man könnte mit der Gladbach-Formation anfangen, aber auch etwas verändern. Das wird man dann am Freitagabend sehen."

... seine Verbindung zum Ex-Klub Wolfsburg: "Ich versuche immer, Verbindung zu halten. Ich habe mit Marcel Schäfer immer wieder Kontakt gehabt, er war eine Art Bindeglied. Es war für mich eine sehr schöne und lehrreiche Zeit. Das hat mir geholfen, mich zu entwickeln. Mit Sebastian Schindzielorz habe ich in Bochum sehr erfolgreich gearbeitet, aber diese Freundschaft ruht für das Spiel. Danach wünsche ich Wolfsburg alles Gute."