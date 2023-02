Vor Schalke-Spiel: Gladbach bangt um Kapitän Lars Stindl

Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstagabend den FC Schalke 04. Ob BMG-Kapitän Lars Stindl auf dem Platz stehen wird, ist fraglich.

Es lief zuletzt wie am Schnürchen für Lars Stindl. Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach kommt in zwei Einsätzen in diesem Jahr auf drei Tore und eine Vorlage. Zuletzt glänzte er beim 4:1-Sieg über die TSG Hoffenheim, war einmal selbst erfolgreich und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Doch im nun anstehenden Heimspiel gegen den FC Schalke 04 droht der formstarke 34-Jährige auszufallen. Stindl fehlte angeschlagen beim Training am Mittwoch, drei Tage vor dem Duell mit dem Tabellenschlusslicht (Samstag, 18.30 Uhr).

"Lars hat Rückenprobleme, er konnte daher nicht trainieren. Er hatte vergangene Woche schon Probleme, am Dienstag beim Training hat er eine Reaktion gezeigt. Wir müssen abwarten und von Tag zu Tag entscheiden", erklärte Trainer Daniel Farke laut der Rheinischen Post nach der Einheit.

Sein Ausfall sei nicht ideal, "weil Mittwoch ein wichtiger Trainingstag war", so Farke weiter. Er musste bereits vor eineinhalb Wochen gegen den FC Augsburg (0:1) auf seinen Kapitän verzichten. Stindl fehlte gelbgesperrt. "Ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert und dass er Donnerstag zurückkommt, aber ich habe keine Garantie. Es wird ein enges Rennen."

Während ein Einsatz von Stindl also noch fraglich ist, kann Farke ansonsten aus dem Vollen schöpfen - alle Gladbacher Profis sind fit. Auch bei S04 hat sich die Personallage durch die Rückkehr von Rodrigo Zalazar und Alex Kral wieder entspannt. Nach aktuellem Stand fallen nur die Langzeitverletzten Sebastian Polter, Sepp van den Berg und Justin Heekeren aus.