VfL Bochum: Vier Startelf-Änderungen, Neuzugang erstmals von Beginn an dabei

Der VfL Bochum gastiert am Samstagnachmittag beim FSV Mainz 05. Diese Elf schickt VfL-Trainer Thomas Letsch ins Rennen.

Für den VfL Bochum steht nur drei Tage nach dem 0:2 bei Bayer Leverkusen das nächste Auswärtsspiel an. Am Samstagnachmittag gastiert der Revierklub zum Abschluss der Englischen Woche bei Mainz 05 (15.30 Uhr, RS-Liveticker).

Im Vergleich zu Mittwoch hat Bochums Trainer Thomas Letsch seine Startelf auf vier Positionen verändert. Ivan Ordets ist wieder fit. Er nimmt den Platz von Vasilios Lampropoulos in der Innenverteidigung ein. In der Mittelfeldzentrale feiert Winter-Zugang Pierre Kunde sein Startelf-Debüt - gegen seinen Ex-Klub Mainz. Dafür muss Erhan Masovic auf die Bank.

Und Letsch setzt auf zwei frische Kräfte auf den offensiven Außenbahnen. Simon Zoller und Gerrit Holtmann ersetzen Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano. Erstmals mit dabei ist Moritz Broschinski: Der aus Borussia Dortmunds U23 verpflichtete Stürmer feiert in Mainz sein Kaderdebüt.

So startet der VfL Bochum: Riemann - Soares, Schlotterbeck, Ordets, Janko - Stöger, Losilla - Holtmann, Kunde, Zoller - Hofmann

So startet Mainz 05: Dahmen - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - Widmer, Kohr, Caci - Barreiro, Lee - Onisiwo, Ajorque

Mit einem Sieg in Mainz würden die Bochumer, die aktuell den Relegationsrang belegen, bis auf einen Punkt an die 05er heranrücken. Und sie könnten ihre Auswärtsbilanz aufpolieren. Von neun Partien hat der VfL in dieser Saison nur eine gewonnen. Insgesamt befindet sich die Letsch-Elf trotz der Pleite gegen Leverkusen aber in einer guten Form, denn zuvor hatte sie drei Siege in Serie gefeiert.