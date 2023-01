Schalke: Seit 2011 kein Heimsieg gegen den 1. FC Köln, der zuletzt irre Laufleistungen zeigte

Der FC Schalke muss am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln gewinnen, die Bilanz spricht eher für den FC.

Zum 90. Mal treffen am Sonntag der FC Schalke und der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Bisher hat der FC mehr Partien gewonnen, insgesamt 40. 27 Mal gewannen die Königsblauen, 22 Mal wurden die Punkte geteilt.

Was auffällt: In der Bundesliga gingen die letzten vier Partien allesamt an den 1. FC Köln. Schalkes letzter Sieg gegen die Domstädter datiert vom 5. März 2016. Klaas-Jan Huntelaar, Franco di Santo und Max Meyer trafen beim 3:1 in Köln.

Der letzte Heimsieg ist sogar noch länger her. Am 13. August 2011 gab es einen 5:1-Kantersieg. Damals für die Knappen erfolgreich: Huntelaar (3), Raul und Lewis Holtby.

Das letzte Spiel in der Arena war in Schalkes Abstiegssaison und es lief so wie die ganze Spielzeit - total verkorkst. Rafael Czichos brachte Köln in Führung, Matthew Hoppe glich aus und in der 93. Minute vollendete Jan Thielmann einen Konter für den FC zum Sieg.

Am Sonntag steht der FC Schalke nun unter Druck, er muss fast gewinnen, wenn er im Abstiegskampf weiter ein Wörtchen mitreden will. Bei einer Niederlage droht der Abstand schnell zu groß zu werden. Sieben Zähler sind es vor dem Spieltag.

Vor allem auf eines muss S04 aufpassen: Denn die Kölner sind ohne Doppelbelastung wieder richtig im Saft. Das sah man beim 1:1 gegen die Bayern, als es dem FC gelang, 129,82 Kilometer abzuspulen. Ein Wahnsinnswert. Schon gegen Bremen setzte man mit 126 Kilometern einen erstklassigen Wert. Allein Ellyes Skhiri lief gegen die Bayern 13,1 Kilometer. Seit Beginn der Datenerfassung gab es erst zwei Teams, die mehr Meter machten als der FC gegen die Bayern.

Zum Vergleich: Schalke lief beim 1:6 gegen RB Leipzig 115,72 Kilometer. Knapp 14 Kilometer weniger. Vielleicht kommt das den Königsblauen nun entgegen, denn am Ende einer Englischen Woche kann es natürlich sein, dass die Kölner dem enormen Pensum etwas Tribut Zollen müssen.

Schalke käme es sehr entgegen, nicht nur aufgrund der langen Serie ohne Sieg gegen den 1. FC Köln.