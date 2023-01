Schalke: Duo steht gegen RB Leipzig vor der Rückkehr

Die Personallage bei Schalke 04 entspannt sich zumindest etwas. Gegen RB Leipzig am Dienstag stehen zwei Profis vor ihrer Rückkehr.

Wenn Schalke 04 an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga auf RB Leipzig trifft, könnten auch Dominick Drexler (32) und Marcin Kaminski (30) wieder zum Kader zählen. Beide fehlten beim 0:3 in Frankfurt aus Krankheitsgründen.

Drexler hatte sich in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus infiziert und verpasste sämtliche Trainingseinheiten. Obwohl er bereits am Samstag wieder negativ getestet wurde, verzichteten die Schalker vorsichtshalber auf den offensiven Mittelfeldspieler. "Dome könnte bis Dienstag wieder dabei sein", sagt Trainer Thomas Reis. "Bei Marcin ist es ähnlich." Der polnische Innenverteidiger war zuletzt erkältet.

Noch nicht für einen Kaderplatz wird es wohl für Rodrigo Zalazar (23) reichen. Nach seinem Mittelfußbruch konnte der Mittelfeldspieler bislang nicht voll mit der Mannschaft trainieren. Zu 90 Prozent wird er gegen RB Leipzig noch nicht dabei sein, erklärte Reis. Sein letztes Spiel absolvierte der Uruguayer im Oktober. Laut Sky trainierte Zalazar am Sonntag getrennt von der Mannschaft mit dem Ball am Fuß. Das galt auch für den ebenfalls länger verletzten Linksverteidiger Thomas Ouwejan (26).

Was Schalke ein wenig Hoffnung für die kommenden Wochen machen dürfte: Mittelfeldmann Alex Kral (24) stand am Sonntag wieder in Gelsenkirchen auf dem Rasen und nahm am Trainingsspiel teil. Der Mittelfeldspieler sollte in der Rückrunde eine wichtige Rolle einnehmen, fehlte jedoch zuletzt aufgrund von Rückenbeschwerden. Ab wann Kral wieder eine Option für Reis wird, ist nicht öffentlich bekannt. (mit ea)