Eintracht Frankfurt: "Ich gratuliere Schalke zu einer sehr guten Leistung"

Eintracht Frankfurt hat den FC Schalke 04 mit 3:0 besiegt. Doch das Spiel war gar nicht so klar wie es das Ergebnis darstellt. Das wusste auch der Eintracht-Trainer.

Ist das bitter aus Sicht des FC Schalke 04: Die Gelsenkirchener lieferten bei Eintracht Frankfurt eine ihrer besten Saisonleistungen ab und verloren am Ende beim amtierenden Europa-League-Sieger doch klar mit 0:3.

Aufmunternde Worte für das Bundesliga-Schlusslicht hatte nach dem Spiel auch Oliver Glasner. Der Eintracht-Trainer sagte: "Ich gratuliere Schalke zu einer sehr guten Leistung. Ich wusste, dass wir Probleme kriegen können. Genau so war es."

Aber klar: Auch alle Schalker werden wissen, dass man sich für die warmen Worte aus Frankfurt nichts kaufen kann.

Glasner war jedenfalls glücklich, dass die Eintracht die starken Schalker niederringen konnte: "Das 3:0 ist schön und ich bin erleichtert über den guten Start, aber in der Höhe war es nicht verdient und wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Wir haben Kevin Trapp gebraucht, um im Spiel zu bleiben. Wir waren nicht so konsequent und etwas träge. Es freut mich sehr, dass zwei eingewechselte Spieler die Partie entschieden haben. Ich habe in der Besprechung vor dem Spiel gesagt, dass wir alle Spieler brauchen. Der Mannschaftsgeist ist die positivste Erkenntnis heute und die drei Punkte tun gut. Ansonsten haben wir einige Themen, die wir aufarbeiten müssen."





Der gleichen Meinung wie der Cheftrainer war auch Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Seine Aussage brachte die 97 Minuten zwischen Frankfurt und Schalke auf den Punkt. Krösche: "Das Ergebnis ist gut, die Art und Weise nicht. Wir haben zwar gegen eine sehr gute Schalker Mannschaft gespielt, aber wir waren nicht zu 100 Prozent da. Wir haben kein gutes Spiel gemacht und wieder gesehen, wie schwer es ist, ein Bundesligaspiel zu gewinnen."