Schalke: Transfer perfekt - Reis hat seinen neuen Stürmer

Der FC Schalke hat seinen dritten Wintertransfer getätigt. Mit Michael Frey wurde ein neuer Angreifer verpflichtet.

Der FC Schalke hat vor dem Restrunden-Start in der Fußball-Bundesliga seinen dritten Leihtransfer perfekt gemacht. Nach Jere Uronen (Stade Brest) und Niklas Tauer (FSV Mainz) hat der FC Schalke auch Michael Frey verpflichtet. Der Angreifer wird vorerst bis zum Sommer vom belgischen Klub Royal Antwerpen ausgeliehen. Anschließend wird es eine Kaufoption für die Königsblauen geben.

Ein neuer Stürmer musste her, da sich Sebastian Polter am Kreuzband verletzte und S04-Trainer Thomas Reis mit Simon Terodde nur noch einen Stoßstürmer hatte. Nun hat er einen zweiten zentralen Angreifer.

Reis betonte nach der Unterschrift: "Michael hat eine gute Präsenz auf dem Platz und bewegt sich geschickt in den gefährlichen Räumen. Er ist für jeden Abwehrspieler eklig zu verteidigen. Das ist genau das, was ich von der gesamten Mannschaft sehen will. Ich freue mich, dass wir mit Michael einen erfahrenen Spieler gewinnen konnten, der uns sofort weiterhelfen wird.“

Frey könnte schon am Samstag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt eine Option sein. Er ist froh, nun bei den Knappen zu sein: „Ich freue mich, auf Schalke zu sein und noch am Freitag mit dem Team auf dem Platz stehen zu können. Ich werde alles dafür tun, mich schnellstmöglich in die Mannschaft einzufügen, damit wir gemeinsam Punkte einfahren können."

Peter Knäbel, Mitglied des S04-Vorstands, erläutert, warum ein ANgreifer geholt werden musste, wo doch eigentlich ein schneller Außenbahnspieler ganz oben auf der Liste stand: "Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Polter mussten wir im Sturmzentrum reagieren. Das ist uns mit Michael eindeutig gelungen, mit ihm haben wir einen großen, physisch robusten und dynamischen Mittelstürmer gewonnen, der die entstandene Lücke in der Offensive schließen wird."

Für Royal Antwerpen kam Frey in der laufenden Spielzeit auf 14 Partien, sieben Treffer erzielte er dort.