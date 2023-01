Schalke-Trainer Reis nach Testspiel-Pleite: "Die zweite Halbzeit geht nicht"

Der FC Schalke 04 hat ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:1 verloren. Trainer Thomas Reis kritisierte die Leistung in der zweiten Hälfte.

Stürmer Kenan Karaman war deutlich, sprach nach der 0:1-Testspielpleite des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegenüber der WAZ von einer "Katastrophe". Auch Trainer Thomas Reis kritisierte wie Karaman vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit. "Wenn du so eine zweite Halbzeit siehst, ist das sehr ärgerlich. Da fassen wir uns an die eigene Nase, jeder einzelne Spieler. So kannst du dich nicht präsentieren. Die zweite Halbzeit geht nicht", sagte Reis.

Einen Spieler kritisierte er persönlich, ohne dessen Namen zu nennen. Es ging um Verteidiger Ibrahima Cissé, der in der 79. Minute mit einem dummen Foul an Jermain Nischalke den Elfmeter verursacht hatte, der durch Erik Shuranov zum entscheidenden 0:1 wurde.

"Wenn du so eine zweite Halbzeit spielst, in der dich der Torwart im Spiel hält, musst du auch einmal ein 0:0 holen. Ich sage doch immer, dass wir weniger Fehler machen müssen. Aber dann war es wieder ein Fehler eines jungen Spielers, der zum Gegentor führt", sagte Reis und ergänzte: "Er verlässt sich auf seinen Körper und denkt, er kann die Situation einfach so regeln. Doch man hat gesehen, dass es nicht so geht. Daraus muss er lernen."

Konkret schilderte Reis die Szene so: "Er hat eine gute Position und trifft eine falsche Entscheidung. Er ist nicht im vollen Tempo, verlässt sich darauf, dass er es mit seinem Körper regeln kann. Aber sein Gegenspieler ist vor ihm an den Ball gekommen, kreuzt - und dann ist das ein Foulspiel. In der Bundesliga wird das eben brutal bestraft."

Ein Lob gab es lediglich für die Leistung im ersten Durchgang. "Die erste Halbzeit geht an uns. Da hatten wir spielerisch sehr gute Aktionen, konnten immer wieder nach vorne durchspielen. Ähnlich wie gegen Zürich müssen wir in Führung gehen, schaffen das aber nicht", sagte Reis.