Schalke: Polter, Heekeren, Kral - bittere Nachrichten aus dem S04-Lazarett

Der FC Schalke 04 hat mehrere Verletzte zu beklagen. Die ersten Diagnosen sind da und fallen aus Sicht der Königsblauen nicht positiv aus.

So gut die Stimmung in der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 während des Trainingslagers in Belek war - drei Verletzungen trübten das Gesamtbild. Und die Prognosen bei Justin Heekeren, Sebastian Polter und Alex Kral sind nicht positiv, wie die Königsblauen am Dienstagvormittag verkündeten.

Für den dritten Torwart Heekeren, der sich ausgerechnet bei einem Spaß-Training verletzt hatte, ist die Saison beendet. Heekeren, der Belek vorzeitig verlassen hatte, erlitt eine Verletzung des Außenmeniskus und des Kreuzbandes im rechten Knie. Das ergab ein MRT in Gelsenkirchen.

Heekeren wird in Innsbruck von Prof. Dr. Christian Fink operiert. „Wir rechnen mit mindestens sechs Monaten Ausfallzeit. Aber Justin ist jung, er wird sich wieder heranarbeiten, und wir werden ihn dabei mit allem unterstützen, was wir haben“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Bitter für Heekeren: Der neue Trainer Thomas Reis hatte ihm Hoffnungen gemacht, in der Profimannschaft einen festen Platz zu finden.

Auch Stürmer Sebastian Polter, der Belek ebenfalls bereits verlassen hat, wird länger fehlen. Letzte Untersuchungen stehen noch aus, der Verdacht ist eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie. Polter hatte sich während des Testspiels gegen den FC Zürich (2:2) am Samstag verletzt. „Polti wird auf jeden Fall länger ausfallen, das steht bereits fest. Alles weitere werden wir in den kommenden Tagen wissen und dann auch mitteilen“, so Knäbel abschließend.

Sorgenkind Alex Kral wird nach aktuellem Stand mindestens im Januar kein Pflichtspiel für Schalke bestreiten können. Schon seit vier Wochen trainiert er wegen hartnäckiger Rückenschmerzen reduziert. Ein MRT in Belek ergab nun, dass der Mittelfeldspieler an einer Bandscheibenproblematik leidet. Bis auf Weiteres muss Krals Trainingsbelastung erneut reduziert werden, um die Probleme gezielt angehen zu können. „Positiv ist, dass wir den Auslöser der Probleme nun identifizieren konnten. Das gibt uns eine Perspektive auf dauerhafte Besserung“, erklärte Peter Knäbel. „Auch wenn wir Alex natürlich so schnell wie möglich mit dem Team auf dem Platz sehen wollen, werden wir ihm die nötige Ruhe geben. Im Laufe des Saison werden wir ihn noch brauchen, und zwar gesund und voll belastbar.“