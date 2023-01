Schalke: Polter-Verletzung - das sind die Alternativen im Angriff

Der FC Schalke muss auf die Verletzung von Sebastian Polter reagieren. Aktuell sieht es nach einer internen Lösung aus.

Am Samstag verletzte sich Schalke-Stürmer Sebastian Polter beim 2:2 im Testspiel gegen den FC Zürich früh in der Partie am Knie. Nach einer MRT-Untersuchung wird eine Kreuzbandverletzung befürchtet. Zu weiteren Untersuchungen ist er bereits auf dem Weg nach Deutschland. Wenn sich die Prognose bestätigt, wäre das das Saisonaus in der Fußball-Bundesliga für den ehemaligen Bochumer.

Bedeutet: Schalke stünde mit nur noch einem echten Mittelstürmer da, das wäre Simon Terodde. Doch ein langfristiger Ausfall von Polter bedeutet nicht, dass die Königsblauen zwingend einen weiteren Spieler verpflichten.

Denn das Budget ist knapp, etwa drei Millionen Euro sollen im Winter für Zugänge bereit stehen. Mit Niklas Tauer (ausgeliehen von Mainz 05) und Jere Uronen (ausgeliehen von Stade Brest) sind bereits zwei Neue da, Tim Skarke soll von Union Berlin kommen.

Viel wird danach nicht mehr übrig sein für einen weiteren Zugang, wenn das Budget nicht noch einmal erhöht werden könnte. Gerald Asamoah, S04-Lizenzspieler-Leiter, ließ ausrichten, dass man sich "intern beraten" wird.

Zwei interne Lösungen werden angedacht bei Schalke

Es soll keinen "Schnellschuss" geben. Asamoah verweist darauf, dass man für den Angriff noch Kenan Karaman habe, zudem U19-Talent Keke Topp, der in der U19-Bundesliga für Schalke in elf Partien zehn Tore erzielte.

Riskant wäre es allemal, auf einen Polter-Ausfall nicht extern zu reagieren. Sollte es die finanzielle Lage nicht hergeben, muss vor allem Karaman mehr liefern. Bisher kam er neun Mal in der Bundesliga zum Einsatz, bisher ohne Torbeteiligung.

Topp zeigte sich zuletzt in der Halle sehr torhungrig. Die U19 des FC Schalke 04 nimmt an diesem Wochenende in Göttingen an Europas größtem Hallenturnier teil. Dort traf er bereits neun Mal.