RWE, Schalke, BVB, Gladbach: Diese Testspiele laufen im Free-TV

In den kommenden Tagen stehen zahlreiche Testspiele und Turniere an, die im Free-TV übertragen werden. Mit dabei sind die Klubs aus der Region.

Die WM ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen und für die Teams aus dem Ruhrgebiet und der näheren Umgebung gilt es nun, den Fokus auf die Vorbereitung zu richten, ehe die Restrunde startet. Doch leichter gesagt als getan: Während Borussia Mönchengladbach derweil fürchten muss, ohne Stammkeeper Yann Sommer in die zweite Saisonhälfte zu gehen, bangt der BVB um sein umworbenes Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko - der 18-jährige Nationalspieler könnte Dortmund nach der Saison ablösefrei verlassen.

Auf Schalke hingegen machen sich weiterhin Abstiegssorgen breit - weshalb Trainer Thomas Reis sein Team im Trainingslager sowohl physisch als auch mental auf einen erfolgreichen Abstiegskampf einstellen will. Und auch Rot-Weiss Essen bleibt nicht untätig.

Der Sportsender Sky Sport News, empfangbar im Free-TV, wird gleich mehrere Vorbereitungsspiele der Revierklubs übertragen. So spielt etwa Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf und den FC Basel, während der FC Schalke 04 - ganz zur Freude seiner Anhängerschaft - gegen den 1. FC Nürnberg testet. Die beiden Fanlager verbindet bekanntlich eine enge Freundschaft. Borussia Mönchengladbach trifft auf die Zweitligisten Arminia Bielefeld und den FC St. Pauli.

Darüber hinaus wird an diesem Sonntag erneut in der Schwalbe-Arena in Gummersbach das Hallenfußballturnier für den guten Zweck ausgetragen. Mit dabei ist Rot-Weiss Essen. Auch unter anderem der Hamburger SV, sowie der Karlsruher SC. Außerdem wird es erneut ein Prominenten-Einlagespiel geben, an dem auch Lukas Podolski teilnehmen wird.

Hier die Übersicht über die Testspiele und Turniere:

8. Januar, 12.30 Uhr: „schauinsland reisen Cup 2023“ mit Rot-Weiss Essen

10. Januar, 13.25 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

10. Januar, 15.55 Uhr: Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

11. Januar, 13.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld

13. Januar, 15.25 Uhr: Borussia Dortmund - FC Basel

14. Januar, 13.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli