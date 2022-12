Medien: Ex-Schalke-Trainer wird in England gehandelt

David Wagner arbeitete von Sommer 2019 bis Herbst 2020 für den FC Schalke 04. Nun könnte der Trainer nach England zurückkehren.

Die erfolgreichste Zeit seiner Trainerkarriere erlebte David Wagner zweifelsohne in England. 2017 stieg er mit Huddersfield Town in die Premier League auf, in der darauffolgenden Saison gelang ihm der Klassenerhalt.

Jetzt könnte der ehemaliger Trainer des FC Schalke 04 auf die Insel zurückkehren. Mehrere englische Medien berichten, dass der 51-Jährige ein Kandidat bei Norwich City ist. Der Tabellenfünfte der zweitklassigen Championship hatte sich nach Weihnachten von Trainer Dean Smith getrennt. Der Journalist Nick Mashiter bezeichnet Wagner auf Twitter als "ernsthaften Kandidaten" auf die Nachfolge.

Der gebürtige Frankfurter hatte seine Trainerkarriere im Seniorenbereich bei Borussia Dortmund II begonnen. Von 2015 und 2019 arbeitete Wagner dann in Huddersfield.

Es folgte ein Engagement in der Fußball-Bundesliga. Im Sommer 2019 stellte Schalke 04 Wagner als neuen Trainer vor. Einem guten Start folgte ein beispielloser Absturz und die Entlassung im Herbst 2020.

Sieg gegen Manchester United

Im Sommer 2021 unterschrieb Wagner einen Vertrag bei Young Boys Bern. Er führte die Schweizer erfolgreich durch die Qualifikation zur Champions League, gewann mit dem Team sogar das erste Gruppenspiel gegen Manchester United.

Trotzdem war die Zeit in Bern wenig erfolgreich. Im März 2022 trennte sich der Klub von Wagner. Seitdem ist der Hesse vereinslos.

Sollte Norwich City sich tatsächlich für eine Wagner-Verpflichtung entscheiden, würde der Trainer auf einen weiteren ehemaligen Schalker treffen. Teemu Pukki steht im Kader des Zweitligisten. Der finnische Angreifer, von 2011 bis 2013 für die Königsblauen im Einsatz, kommt bei Norwich bereits auf acht Saisontore.

Weitere bekannte Spieler im Kader der Kanarienvögel sind der US-Amerikaner Josh Sergant (früher Werder Bremen) und der Kubaner Onel Hernandez (früher Arminia Bielefeld).