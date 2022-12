Schalke: Auch die U23 von Borussia Dortmund bereitet sich in Belek vor

Der FC Schalke 04 wird sich im türkischen Belek auf die Rückrunde vorbereiten. Dort kommt es zu einer brisanten Begegnung.

Belek an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei ist seit Jahrzehnten ein bei Fußballvereinen beliebter Ort - vor allem im Winter reisen viele Mannschaften ins Trainingslager. Das Wetter ist gut, die Platzqualität ebenfalls, die Hotels sind günstig. Vom 2. bis 11. Januar 2023 fliegt Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 zum Beispiel ins Hotel Titanic Deluxe - Namenswitze inklusive.

Doch wen treffen die Königsblauen zu dieser Zeit dort?

Andere Bundesligisten sind dort nicht vor Ort, dafür aber aus Deutschland parallel vier Zweit- und zwei Drittligisten. Aus der 2. Liga reisen der 1. FC Kaiserslautern (3. bis 11. Januar), Hannover 96 (7. bis 15. Januar), Hansa Rostock (5. bis 15. Januar) und der 1. FC Nürnberg (8. bis 15. Januar) nach Belek. Gegen den "Club" bestreitet Schalke ein Testspiel - die befreundeten Fangruppen freuen sich auf dieses Aufeinandertreffen am 10. Januar besonders.

Aus der 3. Liga ist nicht nur Traditionsklub 1860 München (3. bis 10. Januar) in Belek anzutreffen. Eine brisante Begegnung steht an. Vom 2. bis 10. Januar 2023 trainiert die U23 von Borussia Dortmund in der Türkei. Zwar werden keine Fans die BVB-Talente begleiten - wohl aber viele Schalke-Anhänger ihr Team. An den Anblick schwarz-gelber Trainingsanzüge werden sie sich gewöhnen müssen.

Doch nicht nur deutsche Klubs fliegen nach Belek: Gegen den amtierenden Schweizer Meister FC Zürich absolvieren die Schalker am 7. Januar ein Testspiel. 1860 München trifft auf den rumänischen Erstligisten UTA Arad. Und Hannover 96 testet seine Form gegen Debreceni VSC (Ungarn) und Ludogorez Rasgrad (Bulgarien).