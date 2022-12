Auch das noch: Nach Urlaubsunfall ist Neuers Saison beendet

Als wäre das Jahr zum Ende hin nicht schon schlimm genug gelaufen, kommt es nun noch dicker: Die Saison von Manuel Neuer ist nach einem Urlaubsunfall beendet.

Der FC Bayern München muss bis zum Ende der Saison auf seinen Torhüter verzichten. Wie Manuel Neuer selbst am Samstagmorgen bekanntgab, hat er sich den Unterschenkel gebrochen.

"Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können… Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen", schreibt der Nationalkeeper in einem Instagrampost. "Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist."

Es ist nicht die erste Verletzung in der Saison der Nummer eins der Deutschen Nationalmannschaft: Ende Oktober war der 36-Jährige bereits mit einer Schultereckgelenkssprengung mehrere Woche ausgefallen.

Beim FC Bayern stand in dem Fall in der laufenden Saison der ehemalige Stuttgarter und Hamburger SV Sven Ulreich im Tor des Rekordmeisters. Dessen Stellvertreter war dann der 19-jährige U23-Torhüter Johannes Schenk.