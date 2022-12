Schalke: Nächster Spieler steht offenbar kurz vor dem Absprung

Das zweite Talent wird den FC Schalke 04 wohl vorübergehend verlassen. Kerim Calhanoglu könnte zum Zweitligisten SV Sandhausen wechseln.

So richtig gut lief es für Kerim Calhanoglu in dieser Saison nicht. Überzeugte der 20-Jährige beim FC Schalke 04 noch in der Endphase der Aufstiegssaison auf der linken Verteidigerposition, ist er in der Bundesliga nicht mehr gefragt. Nun könnte er Schalke vorübergehend verlasse. Die Königsblauen führen Gespräche mit dem Zweitligisten SV Sandhausen über eine Leihe. Calhanoglu wäre das zweite Talent nach Florian Flick (1. FC Nürnberg, Leihe), das in kurzer Zeit gehen würde.

Eine Einigung in den Gesprächen gibt es noch nicht, Calhanoglu war aber im Testspiel bei Rapid Wien (2:2) am Freitagabend schon nicht mehr Teil des königsblauen Kaders. Bild berichtete zuerst über den anstehenden Wechsel.

Calhanoglu, vor zwei Jahren aus der Knappenschmiede in den Profikader aufgerückt und mit einem bis Juni 2024 gültigen Vertrag ausgestattet, bestritt in dieser Saison elf Spiele für die U23 in der Regionalliga West (ein Tor, sechs Vorlagen) und war fester Bestandteil des Teams von Trainer Jakob Fimpel. In der Bundesliga kam er aber hingegen nur dreimal zum Einsatz.

Trainer Frank Kramer setzte zu Saisonbeginn gar nicht auf Calhanoglu, zweimal wurde er lediglich eingewechselt - im ersten Spiel beim 1. FC Köln (1:3) für eine, im dritten Spiel beim VfL Wolfsburg (0:0) für drei Minuten. Im ersten Spiel unter Kramer-Nachfolger Thomas Reis (0:2 gegen Freiburg) durfte Calhanoglu dann beginnen, wurde aber nach 56 Minuten ausgewechselt. Seine Leistung: nicht wirklich gut, in den drei weiteren Reis-Partien gehörte er dem 20-Mann-Aufgebot nicht mehr an.