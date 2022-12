Schalke: Torwart-Talent nach Vertragsverlängerung mit Liebeserklärung an S04

Torwart-Talent Luca Podlech hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert. Auf Instagram zeigt sich der 17-Jährige überglücklich.

Auf seinem Weg in den Profifußball hat Luca Podlech einen Meilenstein erreicht. Der Nachwuchstorhüter des FC Schalke 04 unterzeichnete in dieser Woche einen Vertrag bis 2025 bei den Königsblauen.

Der junge Keeper zähle "zu den größten Torwarttalenten Deutschlands" und sei "Schalker durch und durch", betonte Knappenschmiede-Chef Matthias Schober im Rahmen der Verlängerung.

Podlech selbst untermauerte diese Worte mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. "Schon von kleinauf ist dieser ganz besondere Verein aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken", schrieb der gebürtige Gelsenkirchener und postete drei Fotos, auf denen er unter anderem mit Schober, U19-Trainer Norbert Elgert sowie Sportvorstand Peter Knäbel zu sehen ist.

"Gemeinsam mit diesem Verein habe ich schon viele Höhen und Tiefen erlebt, ob auf dem Platz oder in der Kurve", so Podlech weiter. Es seien Werte wie "Bodenständigkeit, Arbeitermentalität und Emotionen" die den Verein so besonders machen und "für die es sich jeden Tag lohnt alles zu investieren, zu malochen".

Podlech durchläuft seit 2016 die Jugendteams der Knappenschmiede. In der vergangenen Saison feierte er die deutsche U17-Meisterschaft. Danach rückte er in die U19 auf. Durch seine Verlängerung ist er für ein weiteres Jahr in der A-Jugend und für eine erste Saison im Seniorenbereich an Schalke gebunden.

"Ich bin sehr glücklich, weitere Jahre diesen unfassbar geilen Weg bei meinem Herzensverein gehen zu dürfen und bin motivierter denn je, jeden Tag alles zu geben, um eines Tages vor der Kurve einen Sieg feiern zu können", schreibt der deutsche U18-Nationalspieler.

Doch zuallererst aber soll Podlech der U19 dabei helfen, ins Halbfinale des DFB-Pokal der Junioren einzuziehen. Gegner am Sonntag ist Titelverteidiger VfB Stuttgart (11 Uhr, RS-Liveticker).