Leserinformation: SCHAAALKE – Die besten Cartoons von Oli Hilbring

Jetzt erhältlich: Das Schalke-Buch von Oli Hilbring. Ein Streifzug durch die turbulente blau-weiße Vereinsgeschichte

Dieses Schalke-Buch ist ein Muss für echte Knappen: denn bei den urkomischen Skizzen von Oli Hilbring bleibt kein Auge trocken. Der Kult-Cartoonist und Erfinder der schnoddrigen Ruhrpott-Nasenmännchen nimmt seine Leser*innen mit auf einen Streifzug durch die turbulente blau-weiße Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 der vergangenen 12 Jahre.

Hilbrings Schalker Nasenmännchen haben immer den richtigen Riecher, wenn es darum geht, dem aktuellen blau-weißen Gefühlsleben so nahe wie möglich zu kommen. Spieltag für Spieltag gehen sie auf Spurensuche, warum es mal wieder mit den Schalker Träumen nichts geworden ist.

Doch wenn es mal was zu feiern gibt, sind sie natürlich auch zur Stelle. Traditionell ausgerüstet mit Trikot, Schal und der nicht ersetzbaren Bierpulle. Die kleinen Geschichten aus dem Fan-Alltag fördern das Schnoddrig-Liebenswerte zutage, das auch der Neuzeitfußball noch immer zu bieten hat. Jedenfalls, wenn man genau hinsieht. Und zuhört. Wie Oli Hilbring.

Der Autor: Oli Hilbring kommt zufällig in Ludwigshafen zur Welt, flüchtet aber mit der ersten Mitfahrgelegenheit sofort zurück ins Ruhrgebiet, wo seine Familie wechkommt. Nach einer überfüllten Kindheit wird Oli erst Dekorateur, dann Grafiker und später auch noch Cartoonist. Ein Schwerpunkt dabei: Fußball. Seine Fußball-Cartoons erscheinen bei RevierSport, beim Fußballsender Sky und sind auch schon mal bei Arnd Zeiglers wunderbaren Welt des Fußballs zu Gast

Und wenn Sie mögen, können Sie Oli Hilbring auch persönlich treffen. Bei seiner Buchpremiere zum Schalke-Buch. Die gibt es am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Junius in Gelsenkirchen, Einlass ab 19 Uhr, Eintritt 4 Euro, die als Spende für die Schalker Fan-Initiative e.V. gedacht sind.

Interessierte können sich per Telefon: 0209-23774 oder E-Mail: info@buchhandlung-junius.de zur Veranstaltung anmelden. Weitere Hinweise zur Veranstaltung gibt es hier.