Schalke: So läuft es für die sechs verliehenen Spieler

Sechs Spieler hat der FC Schalke 04 derzeit verliehen. Die wenigsten dürften noch eine Zukunft beim S04 haben.

Sechs Spieler hat Schalke 04 mit Amine Harit, Cab Bozdogan, Dries Wouters, Reinhold Ranftl, Blendi Idrizi und Marvin Pieringer aktuell an andere Vereine verliehen. Diese haben laut dem Portal "transfermarkt.de" einen Wert von knapp über 20 Millionen Euro.

So läuft es für die Leihspieler

Amine Harit

Hier ist klar, dass sich die Wege nach der Saison trennen. Im Leihvertrag wurde eine Klausel vereinbart, dass Olympique Marseille nach einer bestimmten Anzahl an Einsätzen eine Kaufoption - etwa in Höhe von fünf Millionen Euro ziehen muss. Diese Zahl hat Harit erreicht, der Wechsel ist also fix.

Bitter für den Marokkaner: Er verletzte sich vor wenigen Tagen schwer, zog sich eine Kreuzbandzerrung zu. Es folgte eine OP und eine lange Pause - durch die er die WM verpasst. Zuvor kam er für die Franzosen in der laufenden Saison auf 16 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, drei Vorlagen).

Can Bozdogan

Er wurde im Sommer in die Niederlande zum FC Utrecht verliehen. Der offensive Mittelfeldspieler ist nach seiner Leihe, die am 30. Juni 2023 endet, noch bis 2024 an Schalke gebunden, er spielt in den Planungen aktuell allerdings keine Rolle. In Utrecht kam er bisher auf zwölf Pflichtspieleinsätze (ein Tor, drei Vorlagen). Schalke kassierte 500.000 Euro Leihgebühr, Utrecht soll nach der Saison eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro besitzen.

Marvin Pieringer

Er wechselte im Sommer für eine Saison zum Zweitligisten SC Paderborn, hier startete er durch. Der Angreifer, der wie Bozdogan bei Schalke noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag steht, traf in 17 Pflichtspieleinsätzen elf Mal, bereitete sieben weitere Treffer vor. Eine starke Bilanz. Er dürfte im nächsten Jahr eine Chance bei den Königsblauen erhalten, Paderborn soll keine Kaufoption besitzen.

Reinhold Ranftl

Der rechte Verteidiger wurde für eine Spielzeit an Austria Wien verliehen. Er gehört zu den Kandidaten, die auf Schalke ohne Zukunft sein dürften. Beim S04 steht der Österreicher bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag, bei der Austria aus Wien wurde er zum Dauerbrenner. Er hat in allen Wettbewerben bereits 27 Partien absolviert (zwei Tore, drei Vorlagen). Für ihn hat sich der Wechsel ausgezahlt. Die Wiener besitzen zudem eine Kaufoption, bei den bisherigen Zahlen ist es wahrscheinlich, dass sie diese ziehen werden.

Blendi Idrizi

Der 24-Jährige wechselte für eine Saison zum Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, hier kam er bisher auf zehn Pflichtspieleinsätze (eine Vorlage). Eine Bilanz, die noch ausbaufähig ist. Ein Comeback auf Schalke scheint für ihn unwahrscheinlich - sein Vertrag bei den Knappen läuft im Sommer 2024 aus.

Dries Wouters

Auch er dürfte keine S04-Zukunft haben. Bis 2024 steht er nach seiner Leihe zum KV Mechelen noch bei Schalke unter Vertrag. Doch auch für ihn läuft es in Belgien nicht gut. Zu Beginn der Saison war er verletzt, danach kam er kaum zum Zug. Erst fünf Partien stehen in dieser Saison für auf seinem Konto.