Schalke-Trainer: "Ich lebe den Glauben an den Klassenerhalt vor"

Der FC Schalke 04 trifft am Mittwochabend (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf den FSV Mainz 05. Trainer Thomas Reis peilt einen Sieg an.

Sieben Spiele in Folge hat der FC Schalke 04 verloren und bisher in 13 Partien nur einen Sieg - 3:1 gegen VfL Bochum - errungen. Am Mittwoch (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) peilt S04 gegen Mainz den zweiten Saisondreier an.

Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, hofft, dass seine Mannschaft an die gute Leistung aus dem Spiel bei Werder Bremen (1:2) anknüpfen kann.

Thomas Reis auf der Spieltags-Pressekonferenz über...

... den Personalstand: "Wir können mit dem Kader planen, der uns auch in Bremen zur Verfügung stand. Ralf Fährmann ist noch nicht dabei und wir hoffen, dass er uns zeitnah wieder zur Verfügung stehen wird."

... die Startelf: "Man hat immer Überlegungen, was die Startformation angeht. Aber in Bremen war das eine gute Leistung, leider ohne Erfolg."

... Kerim Calhanoglu: "Er hat gegen Freiburg gespielt und man hat gesehen, dass da noch Luft nach oben ist. Er ist ein engagierter Spieler, der auch der U23 helfen kann. In der Offensive sieht das gut aus, in der Defensive muss er noch mehr tun."

... Linksverteidiger Tobias Mohr: "Die Kritik an ihm kommt immer von Außen. Bei mir sieht das anders aus. Er sah vielleicht bei ein, zwei Situationen nicht so gut aus. Aber das lag auch daran, dass wir hinten nicht gut positioniert waren. Wie beim 1:0-Assist von Weiser. Ich würde die Gegentore in Bremen jetzt nicht nur an Tobias festmachen. Das ist immer ein Gesamtprodukt."

... das fehlende Matchglück: "Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir müssen aktiv und mutig sein. So können wir den Gegner auch vor Aufgaben stellen. Das hat jeder in Bremen gesehen. Das ist eine Sache, die wir weiter trainieren. Wir brauchen im Moment leider viele Chancen, um zum Torerfolg zu kommen. Trotzdem gilt es da immer weiterzumachen. Wenn wir viele Torchancen für einen Treffer brauchen, dann müssen wir uns eben diese vielen Möglichkeiten erspielen."

...die Wichtigkeit des Mainz-Spiels: "Jeder kann die Tabelle lesen und wir wissen, wie viele Punkte man holen muss, um in der Liga zu bleiben. Das ist mit Sicherheit kein unwichtiges Spiel. Wir haben mit dem Auswärtsauftritt in Bremen eine gewisse Euphorie entfacht. Es gilt sich jetzt diesem Druck zu stellen und zu zeigen, dass das gegen Bremen keine Eintagsfliege war. Wir wollen gegen Mainz die drei Punkte holen."

... den Glauben innerhalb der Mannschaft an den Klassenerhalt: "Ich lebe den Glauben an den Klassenerhalt vor. Es gab schon in der Vergangenheit Mannschaften, die abgeschlagen waren und mit viel Arbeit zurückgekommen sind. Wichtig ist mir, dass die Mannschaft mir glaubt, vertraut. Wir müssen Gas geben und uns das Glück erarbeiten. Dafür müssen wir viel laufen, viel kämpfen und das alles mit der Unterstützung des Publikums. Wenn uns das gelingt, können wir vielleicht gegen Mainz allen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

... den Gegner FSV Mainz 05: "Mainz ist sehr robust, körperlich sehr präsent. Bei Ballgewinnen richten sie schnell den Blick nach vorne. Da brauchen wir eine gute Rest-Verteidigung. Trotzdem haben sie zuletzt auch verloren und auch Standard-Tore kassiert. Wir gehen mit dem nötigen Respekt, aber auch Vorfreude in das Spiel. Nach dem Spiel soll der Gegner dann Respekt haben."