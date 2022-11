Schalke: "In der Kabine wurden schon die richtigen Worte gewählt"

Der FC Schalke 04 bleibt auch nach Spiel zwei unter Neu-Trainer Thomas Reis ohne Punkte. Trotz einer guten Leistung unterlag S04 in Bremen mit 1:2.

Simon Terodde war nach dem 1:2 des FC Schalke 04 beim SV Werder Bremen enttäuscht. Vielleicht mehr als sonst nach Niederlagen.

Denn Schalke lieferte eine sehr ordentliche Leistung ab und oft stand einfach nur Werder-Torwart Jiri Pavlenka im Weg. Auch Terodde hatte einige Möglichkeiten, die er nicht im Tor unterbringen konnte.

Der Schalke-Stürmer sprach nach dem Spiel im bei Bezahlsender "Sky" über...

... Bremens Stürmer Niklas Füllkrug: "Er hat den Schwung aus der zweiten Liga mitgenommen, wie die ganze Mannschaft von Bremen. Für Bremen ist es schön, dass er so performt, für uns natürlich an diesem Abend ist es bitter."





... das 1:2 in Bremen: "Ich stehe hier und bin stolz. Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht funktioniert. Pavlenka war der beste Mann bei Bremen. Das sagt alles. Ich stehe hier erhobenen Hauptes. Wir müssen weiter machen."

... die Stimmung in der Kabine: "In der Kabine wurden sofort nach dem Spiel schon die richtigen Worte gewählt. Wir haben uns gewehrt, waren im Zentrum präsent, haben uns Torchancen erarbeitet, darauf können wir aufbauen. Am Mittwoch warten wieder 60.000 Fans auf uns und da müssen wir gegen Mainz Vollgas geben."

... die Verletzungssorgen im S04-Kader: "Wir jammern nicht, aber wir fahren hier mit dem letzten Aufgebot nach Bremen. Wir haben Hoffnung, dass einige Verletzte, vor allen Dingen für die Defensive, bald zurückkommen. Es geht weiter, was sollen wir sonst machen. Die Grundstimmung in der Mannschaft ist gut und wir haben in diesem Jahr noch zwei Spiele gegen Mainz und die Bayern. Da müssen wir alles nochmal aus uns herausholen."