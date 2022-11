Bundesliga: Köln-Schock! Stürmer erleidet Kreuzbandriss - 10 Ausfälle gegen Nizza

Bittere Kunde für den 1. FC Köln. Der Bundesligist muss viele Monate auf einen seiner Stürmer verzichten. Diagnose: Kreuzbandriss.

Der ohnehin enorm verletzungsgeplagte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss nun auch noch für lange Zeit auf Stürmer Florian Dietz verzichten.

Der 24-jährige Stürmer verletzte sich in den letzten Minuten des Heimspiels gegen Hoffenheim (1:1) und musste ausgewechselt werden. Am Montagnachmittag unterzog sich Dietz einer MRT-Untersuchung, bei der eine Kreuzbandverletzung diagnostiziert wurde.

Dietz, der in der Bundesliga bisher elf Mal zum Einsatz kam und ein Tor erzielte, wird bereits am Mittwoch von FC-Mannschaftsarzt Dr. Peter Schäferhoff in der MediaPark Klinik operiert und dem FC in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen.

"In erster Linie tut es mir sehr leid für Flo. Aber er ist ein richtiger Kämpfer. Er hat sich nach seiner ersten Knieverletzung, aber auch nach seiner schweren Schulterverletzung mit eiserner Disziplin wieder rangearbeitet. Das wird er auch diesmal schaffen, und wir werden ihn auf diesem Weg mit allem, was wir machen können, unterstützen. Es ist wirklich bitter, dass wir mit ihm den nächsten Spieler durch Gegnereinwirkung verlieren", sagt FC-Cheftrainer Steffen Baumgart.

1. FC Köln: 10 Spieler fallen vor "Endspiel" gegen Nizza aus

Aktuell fehlen den Kölnern, die am Donnerstag in der Conference League gegen OGC Nizza ums Weiterkommen spielen, etliche Profis. Die Liste ist mit Julian Chabot, Jonas Hector, Ellyes Skhiri, Dejan Ljubicic, Mathias Olesen, Jan Thielmann, Dimitrios Limnios, Tim Lemperle, Sebastian Andersson und nun Florian Dietz sehr lang.