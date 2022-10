Schalke: Huub Stevens über Krise - "Dürfen nicht in Panik verfallen"

Der FC Schalke 04 hat mit 1:2 gegen Hertha BSC verloren und steckt tief in der Krise. Was Jahrhunderttrainer Huub Stevens über die Situation von S04 und den künftigen Trainer sagt.

Sechste Pflichtspielpleite in Serie, Absturz ans Tabellenende der Bundesliga: Beim FC Schalke 04 folgt derzeit ein Nackenschlag auf den nächsten. Am Sonntag verloren die Königsblauen unglücklich mit 1:2 bei Hertha BSC.

"Das tut weh", sagte Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens, der nach der Partie bei DAZN zugeschaltet war. Der Rat des 68-Jährigen an die Vereinsverantwortlichen: "Wir dürfen nicht in Panik verfallen. Wir wussten nach dem Aufstieg, in welche Situation wir geraten können. Da sind wir jetzt. Jetzt müssen wir die Nerven behalten, ruhig bleiben und versuchen, das Beste rauszuholen."

Nach der Trennung von Frank Kramer stand gegen Hertha Assistenzcoach Matthias Kreutzer interimsweise an der Seitenlinie. Bis zum kommenden Gastspiel beim SC Freiburg (Sonntag, 30. Oktober) werden die Knappen aller Voraussicht nach einen neuen Cheftrainer präsentieren, der S04 zum Klassenerhalt führen soll.





Eine schwierige Aufgabe, das weiß auch Stevens: "Es ist nie einfach auf Schalke. Ob man unten oder oben steht - es ist immer besonders, Trainer dieses Vereins zu sein. Aber es kann auch Spaß machen."

Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 spricht aus Erfahrung: Zweimal war er hauptamtlicher Coach des Revierklubs, zweimal half er als Interimslösung in der Not. Welche Hebel der neue Trainer laut Stevens in Bewegung setzen muss? Es sei ganz wichtig, "den Spielern in so einer Situation Vertrauen zu schenken. Sie müssen wieder Spaß am Training finden", so der Niederländer. Der künftige Mann müsse viele Gespräche führen. Und: "Er muss ausstrahlen, dass er gewinnen will - und auch gewinnen kann."

Wer das Amt übernimmt, ist derzeit noch offen. Laut Sportvorstand Peter Knäbel befinden sich die Gespräche mit einem Kandidaten vor dem Abschluss. Einer Sache könne sich der neue Mann trotz der aktuell schwierigen Situation sicher sein, glaubt Stevens: "Die Fans werden die Mannschaft nach vorne treiben und alles dafür tun, zu helfen. Die Unterstützung wird der neue Trainer bekommen - und die muss er mitnehmen."