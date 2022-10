Schalke: Jetzt schon Abstiegs-Gedanken? So reagiert Tor-Debütant Tom Krauß

Der FC Schalke 04 hat mit 2:3 gegen den FC Augsburg verloren. Daher konnte sich Tom Krauß nicht über sein erstes Tor für S04 freuen.

Es schien fast so, als hätte sich Tom Krauß sein erstes Tor für den FC Schalke 04 für einen besonderen Moment aufgehoben. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg lief die 63. Minute, da hämmerte der 21-Jährige den Ball unter die Latte. Es war der Ausgleich nach 0:2-Rückstand. Dass die Schalker jetzt noch den Sieg holen würden, schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, zumal Augsburg wenig später in Unterzahl geriet.

Doch es kam ganz anders. Der FCA schockte Schalke mit dem 2:3 - und Krauß' Premieren-Treffer in der Bundesliga war nicht mehr der Dosenöffner zum Sieg, sondern eine Randnotiz. "Wir kommen schwer ins Spiel, liegen früh 0:2 hinten, kommen dann wieder ran", resümierte der Mittelfeldmann nach Abpfiff bei DAZN. "In der Halbzeit haben wir uns geschworen: Wir wollen das drehen. Wir waren dann besser, machen das 2:2 und sind am 3:2 dran, dann kommt noch die Rote Karte dazu." Dann kam allerdings Andre Hahn und traf Schalke mit seinem Tor mitten ins Herz. Es tue "extrem weh, so einen Nackenschlag zu kassieren", ärgerte sich Krauß.





Der Mittelfeldmann zeigte gegen Augsburg nicht nur wegen seines Tores eine starke Leistung. Krauß stand bislang an jedem Spieltag in der Startelf und befindet sich seit Wochen im Formhoch. "Wir müssen jetzt weiter machen", richtete er den Blick auf die nächste Begegnung, "und gegen Leverkusen gewinnen."

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) sind die Knappen zu Gast bei Bayer, das überraschend schwach gestartet ist und den vorletzten Tabellenplatz belegt. Einen Punkt und zwei Ränge darüber stehen die Schalker, die nach acht Spielen einen Sieg und sechs Punkte geholt haben.

Ob er angesichts des Saisonstarts und der Pleite im direkten Duell mit Augsburg schon über den Abstiegskampf nachdenkt, wurde Krauß bei DAZN gefragt. "Dafür ist es noch viel zu früh", antwortete der von RB Leipzig ausgeliehene U21-Nationalspieler. "Man kann argumentieren, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel war, aber jetzt schon über den Abstieg zu reden oder nachzudenken, ist zu früh. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen nächste Woche gewinnen."