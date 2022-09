VfL Bochum: So läuft es bei den 14 Sommer-Abgängen

14 Spieler haben den VfL Bochum im letzten Sommer verlassen. So läuft es bei den Abgängen bei ihren neuen Vereinen.

Armel Bella Kotchap: Beim jungen Innenverteidiger, der mit seinem Wechsel zehn Millionen Euro in die Vereinskasse spülte, zeigt die Entwicklungskurve weiter steil nach oben. In der Premier League beim FC Southampton etablierte er sich auf Anhieb. Und am Montag feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Maxim Leitsch: Er bildete über weite Strecken der Vorsaison die Innenverteidigung gemeinsam mit Bella Kotchap. Auch bei Mainz 05 gehört er zum Stammpersonal und trägt so Anteil am guten Saisonstart des FSV.

Sebastian Polter: Der Wechsel des Stürmers zum Rivalen Schalke sorgte für Unmut bei den Fans. In Gelsenkirchen läuft es noch nicht rund, Polter kommt in der Liga erst auf einen Startelf-Einsatz. Sein einziges Tor erzielte er natürlich im Derby gegen Bochum (3:1).

Milos Pantovic: Mit Union Berlin steht der 26-Jährige an der Tabellenspitze. Doch mehr als drei Einwechslungen waren für Pantovic noch nicht drin. Er muss sich noch in Geduld üben und gehört vorerst auch nicht zum Europa-League-Kader der Eisernen.

Jürgen Locadia: Der Niederländer hatte Bochum nach nur einem halben Jahr den Rücken gekehrt, ohne Spuren zu hinterlassen. Inzwischen läuft er für Persepolis in der iranischen Liga auf, wo er der wohl prominenteste Spieler ist und vier Tore in vier Spielen erzielt hat.

Danny Blum: Auch den leider so oft verletzte Flügelspieler zog es ins Ausland. Blum wechselte zu APOEL Nikosia nach Zypern. Mit seinem neuen Klub scheiterte Blum in der letzten Quali-Runde zum Europapokal — trotz eines eigenen Treffers.

Robert Tesche: Anders als in der letzten Saison in Bochum ist der Aufstiegsheld beim VfL Osnabrück ein gefragter Mann und der Chef im Mittelfeld. Beim Drittligisten verpasste der Routinier noch keine Minute. Mit dem vom VfL angepeilten Aufstieg könnte es nach nur zehn Punkten aus neun Spielen allerdings eng werden.

Saulo Decarli: In Bochum lange Zeit verletzt, dann außen vor — und jetzt fällt der Schweizer auch bei Eintracht Braunschweig schon seit Wochen aus. Eine Muskelverletzung sorgt dafür, dass der von ihm geplante Neustart beim Zweitliga-Aufsteiger noch nicht läuft wie geplant.

Tom Weilandt: Verletzungsbedingt blieb Weilandt sowohl im Aufstiegs- als auch im ersten Bundesliga-Jahr ohne Einsatz. Seit dem Sommer versucht der 30-Jährige sein Glück drei Spielklassen tiefer. Er läuft für den Nordost-Regionalligisten Greifswalder FC in der Nähe seiner Heimat Rostock auf. Weilandt ist Kapitän und spielte bislang immer von Anfang an (sechs Spiele, ein Tor).

Moritz Römling: Seine Leihe zu Türkgücü in der letzten Saison endete aufgrund der Insolvenz des Klubs ungewollt früh. Das Linksverteidiger-Talent blieb aber nicht lange an der Castroper Straße, da Römling an Rot-Weiss Essen verliehen wurde. Für RWE kam er bisher regelmäßig zum Einsatz, derzeit ist der 21-Jährige allerdings verletzt.

Luis Hartwig: Der 19-Jährige läuft leihweise für den SKN St. Pölten in Österreichs 2. Liga auf, soll dort Spielpraxis sammeln. Das klappt bisher, nach acht Einsätze stehen drei Tore und zwei Vorlagen für Hartwig zu Buche. Der 19-Jährige wird meistens eingewechselt.

Herbert Bockhorn: Nach seinem Vertragsende blieb er zunächst für einige Wochen ohne Verein, ehe der Rechtsverteidiger vom 1. FC Magdeburg verpflichtet wurde. Beim Zweitliga-Aufsteiger eroberte der flinke Bockhorn auf Anhieb den Stammplatz auf der rechten Abwehrseite.

Elvis Rexhbecaj: Viele VfL-Fans hätten den Mittelfeldmann nach dem Ablauf seiner Leihe gerne weiter in Bochum gesehen, doch letztendlich verkaufte der VfL Wolfsburg Rexhbecaj an den FC Augsburg. Dort stand Rexhbecaj in allen Pflichtspielen in der Startelf.

Eduard Löwen: Er kehrte nach einem Leihjahr im Ruhrgebiet zu Hertha BSC zurück und wechselte dann fest in die USA. Sein neuer Klub, St. Louis City, startet erst ab 2023 in den Spielbetrieb. Bis dahin spielt Löwen in der Reserve-Liga MLS Next Pro.