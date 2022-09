Vorerst kein Europapokal für Bochum-Abgang Milos Pantovic

Bei Union Berlin spielt Milos Pantovic bislang keine große Rolle. Und in der Europa League wird er vorerst überhaupt nicht zum Einsatz kommen.

Nach seinem Wechsel vom VfL Bochum zu Union Berlin wartet Milos Pantovic noch auf den Durchbruch bei den Köpenickern. Wettbewerbsübergreifend kommt der 26 Jahre alte Mittelfeldmann bislang nur auf drei Einwechslungen, in der Bundesliga stand er erst 28 Minuten auf dem Feld.

Die Europa-League-Gegner von Union Berlin Union Saint-Gilloise (Belgien) SC Braga (Portugal) Malmö FF (Schweden)

Und die Auftritte der Unioner im Europapokal wird Pantovic bis auf weiteres nur von der Tribüne aus verfolgen können. Er gehört nämlich nicht zum Kader, den Trainer Urs Fischer für die Gruppenphase der Europa League nominiert hat. Sein Name fehlt auf der Liste, die der Verein im Vorfeld des Auftakt gegen Union Saint-Gilloise (Belgien) am Donnerstagabend veröffentlicht hat.

Neben Pantovic schaffte es mit Paul Seguin ein weiterer Neuzugang nicht in das 24 Profis umfassende Aufgebot. Darüber hinaus verzichten die Berliner in der Gruppenphase auf Levin Öztunali, Kevin Möhwald, Jakob Busk und Timo Baumgartl (Aufbautraining nach Krebserkrankung).

Viel Konkurrenz für Ex-Bochumer Milos Pantovic bei Union Berlin

Dass Pantovic beim starken Saisonstart von Union (drei Siege, zwei Remis, Tabellenplatz vier in der Bundesliga) bislang auf so wenig Spielzeit kommt, liegt wohl auch an der großen Konkurrenz im Mittelfeld. An den ersten Spieltagen setzte Coach Fischer in der Zentrale auf Spieler wie Rani Khedira, Janik Haberer, Genki Haraguchi, Andras Schäfer oder Morten Thorsby.

Doch nachdem Pantovic am Donnerstag in der Europa League zuschauen muss, bekommt er möglicherweise ja schon am Sonntag eine Chance. Dann geht es für die Eisernen in der Liga zum 1. FC Köln (15.30 Uhr).