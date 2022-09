Statistiken: So schneidet Schalke im Liga-Vergleich ab

Der FC Schalke 04 hat die ersten sieben Spiele in der Bundesliga bestritten. So schneidet S04 mit Blick auf Werte wie Zweikampf- und Passquote oder Laufleistung ab.

Sieben Spiele, sechs Punkte, 8:14-Tore, Tabellenplatz 14: So liest sich der Saisonstart des FC Schalke 04 in der Tabelle. Wie der Revierklub in weiteren Statistiken abschneidet, zeigt diese Übersicht.

Zweikämpfe: Insgesamt 1387 Zweikämpfe zählt die Statistik, nur 721 davon hat Schalke gewonnen. Das ergibt einen Prozentwert von 48,02 mit dem Schalke vor Eintracht Frankfurt (46,51) und dem kommenden Gegner FC Augsburg (44,96) den vorletzten Platz belegt.

Pässe: 2076 Pässe haben die Königsblauen in den ersten sieben Partien gespielt. Nur Augsburg lässt den Ball noch weniger laufen (1862). Während der FCA auch das Schlusslicht ist, was die angekommenen Pässe betrifft (70,19%), steht S04 hier etwas besser da - aber nicht gut. Mit 75,63 Prozent liegen die Knappen auf Rang 15.

Ballbesitz: Diskussionen um Schalkes geringe Ballbesitz-Anteile gibt es schon seit dem Saisonbeginn. Zuletzt hatte sich Vereinslegende Olaf Thon darum gesorgt, dass die Gelsenkirchener zu selten die Initiative ergreifen. Das lässt sich statistisch nicht wegdiskutieren, denn mit durchschnittlich 41 Prozent ist Schalke Schlusslicht in dieser Hinsicht. Das muss aber nicht zwingend negativ sein, schließlich liegt Tabellenführer Union Berlin mit 43 Prozent nur einen Platz vor Schalke.

Torschüsse: Für acht Saisontore hat Schalke 77 Schüsse aufs gegnerische Gehäuse gebracht. Nur Augsburg (66) und Wolfsburg (65) versuchten es seltener. Doch mit Blick auf die Effektivität schafft es Schalke als Siebter noch in die obere Tabellenhälfte, denn knapp jeder zehnte Schuss ist ein Treffer (9,63%).

Laufleistung: Mit durchschnittlich 114,26 Kilometern pro Spiel liegen die Schalker Profis genau im Mittelfeld des Rankings, das Spitzenreiter Union Berlin anführt. Was die gezählten Sprints betrifft, liegt Schalke mit dem Wert von 1475 nur auf Platz 15. Und auch mit Blick auf intensive Läufe reicht es nur für das untere Drittel (4649/Rang 13).

Flanken: Mit Hereingaben von Thomas Ouwejan oder Tobias Mohr auf Stürmer wie Simon Terodde oder Sebastian Polter wollte Schalke für Torgefahr sorgen. Das gelingt bisher nur bedingt. Die Statistik zählt erst 60 Flanken aus dem Spiel, womit S04 den 13. Platz belegt.

Fairness: 15 Gelbe Karten bedeuten Platz acht im Ligavergleich, der vom VfB Stuttgart (im negativen Sinne) angeführt wird. Nach der zweifelhaften Roten Karte für Dominick Drexler am 1. Spieltag gegen Köln gehört Schalke zu den sechs Mannschaften, die schon einen direkten Platzverweis hinnehmen mussten.

