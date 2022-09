Schalke 04-Nationalspieler: Yoshida schlägt McKennie, Calhanoglu mit Siegtreffer

Bei den Schalker Nationalspielern standen am Freitag die ersten Partien auf dem Programm. Maya Yoshida gewann in Düsseldorf, Kerim Calhanoglu traf zum Sieg.

Nachdem der FC Schalke 04 am Donnerstag beim FC Gütersloh testete, waren am Freitag fünf Knappen für ihre Nationalteams im Einsatz. Am Samstagabend trifft noch Alex Král mit Tschechien auf Portugal.

In Düsseldorf traf der deutsche WM-Gruppengegner Japan auf die USA. In Maya Yoshidas 120. Länderspiel bezwangen die Asiaten die US-Auswahl, bei der Ex-Schalker Weston McKennie nach 67 Minuten vom Feld ging. Die Tore beim 2:0 erzielten der Frankfurter Daichi Kamada und Koaru Mitoma (Brighton & Hove Albion).

Calhanoglu dreht Partie gegen Polen

Bei der deutschen U20, die in Unterhaching in einem Freundschaftsspiel auf Polen traf, waren Mehmet Can Aydin und Kerim Calhanoglu im Einsatz. Nachdem es lange 0:1 gestanden hatte, drehte die DFB-Elf die Partie durch einen Doppelschlag in der Schlussphase und setzte sich mit 2:1 durch.

Aydin spielte von Beginn an und musste im Zuge eines siebenfachen Wechsels nach 73 Minuten runter. Unter anderem betrat Mannschaftskollege Calhanoglu dann den Platz, und der rechtfertigte seine Einwechslung: Nachdem Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) in der 83. Minute den Ausgleich erzielt hatte, sorgte der 20-Jährige mit einem Linksschuss für den Sieg der Auswahl von Hannes Wolf.

Nur Krauß mit Niederlage

Weniger erfreulich lief es für Tom Krauß bei der U21. Zwar stand der Mittelfeldspieler über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, das 0:1 gegen Frankreich durch Amine Gouiri konnte er allerdings nicht abwenden.

Liverpool-Leihgabe Sepp van den Berg traf mit der niederländischen U21 auf Belgien. Beim 2:1-Erfolg von Oranje war der Innenverteidiger über die komplette Distanz im Einsatz.