Türkei: Mit 28! Für Ex-Bochumer Onur Bulut erfüllt sich Lebenstraum

Davon träumte er bereits als Kind. Jetzt, mit 28 Jahren, scheint sich ein großer Wunsch des Ex-Bochumers Onur Bulut doch noch zu erfüllen.

Für Onur Bulut fühlt sich alles noch wie im Märchen an. Mit 28 Jahren scheint sich ein Lebenstraum von ihm doch noch zu erfüllen. Denn der Werdohler steht vor seinem Debüt in der türkischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Spieler des VfL Bochum wurde von Stefan Kuntz erstmals in den Kader der türkischen Nationalmannschaft berufen.

Kuntz ist inzwischen Nationaltrainer der Türkei und ihm sind die starken Auftritte des Rechtsverteidigers für seinen Klub Kayserispor in dieser bisherigen Saison nicht entgangen. Deshalb folgte nun die mit 28 Jahren späte erstmalige Einladung des deutschen Trainers für die A-Nationalmannschaft. Die Türkei spielt in der Nations League am 22. September in Istanbul gegen Luxemburg und drei Tage später auf den Färöer Inseln. „Ich habe es nicht geglaubt, bis ich hier angekommen bin“, erklärte Bulut gegenüber den türkischen Medien. „Ich habe seit meiner Kindheit davon geträumt, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen“, schreibt die „Fanatik“.

Natürlich sei er sehr aufgeregt. „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Ich bin sehr glücklich und stolz.“ Nun wolle er mithelfen, dass die Türkei in die Liga B aufsteigt, Aktuell ist das Team mit vier Siegen nach vier Spielen Tabellenführer in ihrer Gruppe in der Liga C.

Beim VfL Bochum galt Bulut einst als großes Talent, konnte sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Nach einem Wechsel zum SC Freiburg und einem Gastspiel bei Eintracht Braunschweig in der 2. Liga wechselte er im Sommer 2019 in die Türkei. Zunächst spielte er für Alanyaspor, dann für Rizespor. Seit dem Sommer 2021 läuft er für Kayserispor auf und konnte da nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Das hat Kuntz nun belohnt.

Für den VfL Bochum spielte Bulut insgesamt sieben Jahre. Aus der eigenen Jugend gekommen, schaffte er über die U19 den Sprung zu den Profis. Im Sommer 2016 wechselte der Abwehrspieler zum SC Freiburg in die Bundesliga. Nach seinem Wechsel war er im Breisgau zunächst zum Stammspieler. Dann verlor er seinen Startplatz. Die zweite Saison verlief enttäuschend. Im Winter 2018 verließ er den Streich-Klub nach insgesamt 22 Bundesligaspielen in Richtung Eintracht Braunschweig. Mit der Eintracht stieg er aus der 2. Liga ab und hielt mit den Niedersachsen danach nur knapp die Klasse in der 3. Liga. Und nun steht er also vor seinem ersten Einsatz für die türkische Nationalmannschaft.