Ex-Schalker in Frankreich im Fokus: Einer sieht Blitz-Rot, der andere trifft

In der französischen Ligue 1 standen am Sonntag zwei frühere Schalke-Profis im Fokus. Einer sah die Rote Karte, der andere erzielte das Siegtor.

In der französischen Ligue 1 hat SCO Angers am Sonntag mit 1:0 gegen OGC Nizza gewonnen. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Spieler, die früher beim FC Schalke 04 unter Vertrag standen: Jean-Clair Todibo auf Seiten Nizzas und Nabil Bentaleb bei den Gästen aus Angers.

Zunächst rückte Todibo, der in der Rückrunde der Saison 2019/20 ein halbes Jahr an S04 ausgeliehen war, in den Fokus. Nur neun Sekunden waren gespielt, da grätschte der 22-jährige Innenverteidiger seinen Gegenspieler Abdallah Sima um. Der Schiedsrichter bewertete das Einsteigen als Notbremse und zückte die Rote Karte. Seit Beginn der Datenerfassung wurde nie ein Spieler früher des Feldes verwiesen - ein denkwürdiger Rekord für Todibo.





Für positivere Schlagzeilen sorgte Bentaleb. Der 27-Jährige, der Schalke nach von Nebengeräuschen geprägten fünf Jahren im Sommer 2021 verlassen hatte, schoss Angers nämlich zum Sieg. Kurz vor der Halbzeit traf er sehenswert mit einem Schuss vom Halbkreis am Strafraum in den rechten Winkel.





Sowohl Bentaleb als auch Todibo sind in ihren Teams in dieser Saison gesetzt. Bentaleb trug zeitweise sogar die Kapitänsbinde des SCO. Übrigens standen sie nie zusammen für Schalke auf dem Platz. Kurz nach dem Todibo im Januar 2020 kam, wurde Bentaleb an Newcastle United verliehen.

Und auch Amine Harit war an diesem achten Spieltag der Ligue 1 im Einsatz. Der Marokkaner wurde kurz vor dem Ende der letzten Transferperiode an Olympique Marseille verliehen. Mit seinem Team kam er gegen Stade Rennes nicht über ein 1:1 hinaus. Harit stand in der Startelf und wurde nach 73 Minuten ausgewechselt. Das wird auch Schalke aufmerksam beobachtet haben. Denn wenn der 25-Jährige mindestens 15 Spiele für OM bestreitet, greift im kommenden Sommer eine Kaufpflicht. Inzwischen steht Harit bereits bei fünf Einsätzen für die Franzosen.