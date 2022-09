Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 musste sich bei Borussia Dortmund (0:1) geschlagen geben. Trainer Frank Kramer konnte seinem Team wenig Vorwürfe machen.

Im 99. Bundesliga-Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 setzten sich die favorisierten Hausherren knapp mit 1:0 (0:0) durch. Youssoufa Moukoko erzielte in der 79. Minute per Kopf das Tor des Tages. Es war ein intensives Spiel, aber allzu viele Highlights bot die Partie nicht. Dortmund hatte viel Ballbesitz und war klar feldüberlegen, die Schalker hielten tapfer dagegen. Den Knappen fehlte aber der Mut in der Offensive, so dass der Sieg für den BVB hochverdient war.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Schalke-Trainer Frank Kramer auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir haben einen sehr intensiven Fight in einer tollen Atmosphäre geliefert. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es wirklich gut gemacht – gerade mit Ball hatten wir immer wieder Phasen, wo wir den Gegner in Bewegung bringen konnten. Dazu haben wir sehr wuchtig, konsequent verteidigt und wenig zugelassen."

Bei unserem eigenen Ballbesitz waren wir nicht sauber genug, um mehr Nadelstiche zu setzen. Das hatten wir uns vorgenommen. Leider haben wir die Situation, die zum Gegentor geführt hat, nicht präzise genug verteidigt. Deshalb gehen wir als Verlierer vom Platz. Frank Kramer.

In der zweiten Halbzeit erhöhte die Borussia den Druck, hatte aber Schwierigkeiten, sich gegen das Schalker Bollwerk viele Chancen zu erspielen – bis zur 79. Minute. Marius Wolf flankte, Moukoko traf und die Derbyniederlage der Gäste war besiegelt. "Im Laufe des Spiels kann man nicht verhindern, dass der Druck größer wird. Bei unserem eigenen Ballbesitz waren wir nicht sauber genug, um mehr Nadelstiche zu setzen. Das hatten wir uns vorgenommen. Leider haben wir die Situation, die zum Gegentor geführt hat, nicht präzise genug verteidigt. Deshalb gehen wir als Verlierer vom Platz", haderte Kramer.

Für die Königsblauen geht es – nach der Länderspielpause – mit einem wichtigen Heimspiel gegen den FC Augsburg (02. Oktober, 17.30 Uhr) weiter. Die Mannschaft von Coach Enrico Maaßen feierte am Samstagnachmittag einen 1:0-Überraschungserfolg gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München und wird mit viel Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen reisen. Trotzdem: Schalke muss gegen den direkten Konkurrenten unbedingt punkten.