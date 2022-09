Schalke: Simon Terodde über Sieg gegen Bochum und das Derby in Dortmund

Der FC Schalke 04 hat den VfL Bochum mit 3:1 besiegt. Nach dem Spiel war die Erleichterung auf Seiten der Königsblauen groß. Sie verließen die Abstiegsplätze.

Schalke gegen Bochum: Das war nach langer Zeit wieder ein ganz besonders Duell in der 1. Bundesliga. S04 besiegte den VfL, auch wenn es diesmal kein Tor von Simon Terodde gab. Doch damit konnte er gut leben. Hauptsache drei Punkte.

Der Schalke-Stürmer wusste schon vor dem Anpfiff, was die Stunde geschlagen hatte. Terodde erklärte nach dem Schlusspfiff: "Es war ordentlich Druck auf dem Kessel. Nach den Ergebnissen in den Nachmittagsspielen war es das Duell Vorletzter gegen Tabellenschlusslicht. Dementsprechend froh und glücklich bin ich, dass wir das Spiel für uns entschieden haben. Das war eminent wichtig, das hat man auch an den Reaktionen nach dem Schlusspfiff gesehen."

Dieses Duell ist ein Spiel, das ich bereits als Kind mit großer Begeisterung verfolgt habe. Jetzt darf ich in der kommenden Woche selbst ein Teil davon sein. Simon Terodde

Terodde ergänzte: "Wir waren in den ersten 20 Minuten am Drücker. Ich hätte in dieser Phase ein Tor erzielen können, habe aber Manuel Riemann angeschossen. Unsere 1:0-Führung zur Pause nach dem Tor von Dominick Drexler war verdient, nach dem Seitenwechsel waren wir dann aber zunächst zu passiv. Nach dem Ausgleich haben wir noch einmal einen Gang hochgeschaltet. Wir haben trotzdem bis zum Ende gezittert, durch 'Poltis' (Sebastian Polter, Anm. d. Red.) Treffer zum 3:1 dann aber den endgültigen Schlusspunkt gesetzt. Den Schwung müssen wir jetzt mitnehmen für das Derby."





Terodde, der nun bei 38 Pflichtspieleinsätzen (31 Tore) für Schalke steht, spielte auch einst für den VfL Bochum. Hier absolvierte er 72 Begegnungen und erzielte 47 Treffer. Kein Wunder, dass das Aufeinandertreffen für den 34-jährigen gebürtigen Bocholter ein ganz besonderes Spiel war.

Doch es geht sofort "besonders" weiter für Terodde und Co.! Schließlich wartet am kommenden Samstag Borussia Dortmund auf S04. Terodde: "Dieses Duell ist ein Spiel, das ich bereits als Kind mit großer Begeisterung verfolgt habe. Jetzt darf ich in der kommenden Woche selbst ein Teil davon sein."